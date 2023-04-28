五一｜土瓜灣購物點「重生」　居民踢爆導遊疑違規帶團友「掃貨」

內地旅行團逼爆土瓜灣用膳衍生問題多多，經旅監局高調介入及出招，不少內地團陸續被分流到其他地區用餐，以為可減少區內人流時，土瓜灣多個內地團購物點，事隔三年疫情後，原來已悄悄「重生」。部分商店圍在酒樓附近「插旗」開業，讓用餐後的團友來「順路」消費。但有居民向《香港01》爆料，指曾目擊有導遊暗中拉隊帶內地團往該些並非旅監局註冊的商店購物，或以「遙距式」引路，甚至有與導遊相熟的現場人士協助向團友「引路」。導遊工會重申，導遊若帶旅行團到非旅監局註冊的商店實屬違規，有可能會被「釘牌」。隨着本周末踏入五一黃金周，土瓜灣的內地團問題勢再成為城中焦點。



自3月下旬，旅遊業監管局就內地團逼爆土瓜灣問題，制定用餐預約制、及建議地接社安排內地團分流到本港其他地區用膳湊效後，本來每日共有約5000團友輪候用餐的兩間酒樓，包括崇安街「嘉樂軒」和土瓜灣道「富源酒樓」，一度沉寂下來，亦減低對鄰近居民的生活造成滋擾。

內地團正門入後門出 酒樓「掩眼法」扮「門前清」

不過，《香港01》發現，該兩間酒樓最近中午時分再度湧現一批又一批內地團友，但在用餐預約制度下，團友抵達後都能即時入內就座吃飯，毋須在外面排長龍輪候，表面上秩序井然。尤其是「富源酒樓」之前一直被投訴排隊人龍堵塞正門土瓜灣道，記者觀察當天，行人路幾乎暢通無阻，但原來純屬「掩眼法」，用餐後的團友被安排沿酒樓內通道從後門離開，一行人堵在美景街行人路，當日最高峰有逾百位團友堆在轉角位，妨礙路人行走，多人更圍在一起吸煙、聊天，也有人不顧危險，突然衝出馬路。​​

有一名不願透露姓名的居民向《香港01》爆料稱，大約個多星期前，區內的內地團數目回復上升。早前因有旅監局人員聯同警方每日高調到兩間團餐酒樓巡視，又有大批傳媒在場採訪，令不少內地團轉移陣地，但隨着情況稍為緩和，公眾焦點不再落在土瓜灣後，旅監局巡視次數亦減少，該些內地團又回來了。

居民指出，該些團友聚集在街頭，堵塞偉恒昌新邨的住宅大廈出入口，很多時更於早餐時間已出現，等於清晨七時開始傳出團友的吵鬧聲，令樓上居民感到不勝其煩。他稱過去曾向九龍城區議會、警方及旅遊業議會投訴，但完全沒有效用，直至傳媒廣泛報道，旅監局高調介入，早前才得到短暫的寧靜，沒想到現在又全面復常。

購物點「重生」 導遊「遙距」引路 團友興奮「掃貨」

該名居民更表示，發現近期有商店在酒樓附近新開業，打正旗號自稱「政府註冊」、「免稅」，售賣內地團最愛購買的藥品、保健品，而相關店舖並非旅監局註冊商店，但他已不止一次目睹有導遊帶着吃飯後的團友，從酒樓出發到該商店購物。

該居民說：「啲導遊都係嚟呢度叫啲人（團友）入去買嘢，嗰啲（商店）係未登記㗎，（文化體育及旅遊局局長）楊潤雄已經話咗唔會再畀（土瓜灣新商店）登記（旅監局註冊名單），但佢哋（導遊）仍然咁做，用『人海戰術』睇吓你哋（旅監局）點搞！」他直指每日有數以百計、甚至千計的團友蒞臨本區，有人擺明利用「人海戰術」嚇窒旅監局，根本難以監管。

他續形容，當時立刻取出手機，欲拍攝有人帶團友到非旅監局註冊商店購物的過程，惟對方發現即時避開，並把原本在手中揮動的旅行團旗仔放入袋內，再停留在商場外，扮作沒有牽涉其中。該居民又稱，即使導遊知道東窗事發，沒再親自帶隊，他亦曾看見有與導遊相熟的現場人士協助為團友「引路」，在酒樓外「指示」團友去購物，所以他估計該條街涉及內地團的有份得益者，關係千絲萬縷，說：「呢班人係連埋一齊㗎，搞到呢度亂晒籠！」居民表示會將相關片段交予旅監局調查及作出投訴。

根據旅監局註冊商店名單，目前已註冊的14間商店中，有8間是獲准接待內地團，當中5間位於土瓜灣及紅磡，但在偉恒昌新邨一帶，只有一間「免稅店」在名單中，換言之，上址其他「免稅」或藥店都並非導遊可以帶團友去購物的地方。

現場人士手指指帶路 團友應聲「入甕」興奮掃貨

當天中午，記者在新碼頭街停車場，發現至少有十多部旅遊巴，部分旅遊巴接載團友離開，也有部分剛抵至載來數十名內地團友，他們下車跟隨導遊前往美景街方向，令該處十分擠塞。該些導遊分別帶團友往酒樓吃飯，亦有帶領團友往偉景街的「免稅店」，多數導遊都舉着印有「XX旅遊」的旅行團旗仔；但有些導遊舉着以彩色絲巾充當旅行團旗幟，甚至吊着一個公仔。

+ 1

其間，有導遊發現記者在場採訪，顯得相當有戒心，記者聽到有導遊在酒樓外向團友說：「你們自己進去吃飯，這段時間我不會找你們了，我大約一個多小時後才回來，你們可以在附近盡量逛、盡量買......」語畢遙遙指着對面商店的方向，狀甚隱晦。此外，記者觀察到有一班團友吃飯後從後門出來，有一名與導遊相識的現場人士即驅趕他們往前走，甚至走出馬路示意團友到對面，一邊喃喃自語：「去買東西吧，去對面的藥店。」一行人亦聽從「指示」到所指藥店購物。

其後該現場人士又為另一班團友「引路」時，突然發現有記者拍攝，即改口說：「走、走、走......」部分團友不明所以，有人即指着藥店方向，大叫：「那邊呀，去、去......」記者曾跟隨團友進入該間藥店，店內並無標明只接待內地團，貨架上除了眾多藥品、保健品，亦有一般藥房售賣的咖啡粉和日用品，價錢尚算親民，但部分保健品並非港人常買的品牌，記者亦不見普通街坊進內購物。

然而，記者見很多團友都從該店帶着大包小包「戰利品」出來，好像買得很開心，其中來自貴州的團友李小姐在富源酒樓吃飯後，自行到該免稅藥妝店購物，花費約400元買了一樽保健品和一些青草膏，本身用過覺得有效才會買。她又指，來香港買藥品因有正貨保證，而價錢也不算很貴。不過，記者問過很多團友是否導遊推介，抑或是有誰帶他們過來該店消費時，部分人笑而不語，有些人則回應：「我們是跟着其他人過來的......」

+ 2

區內另一個堵塞點，為偉景街一間已獲旅監局註冊的「免稅店」對開，當天有多批內地團友被帶到店內購物。記者在中午看到每次有約數十名團友，從免稅店後門出來，聚集在街頭等候。據了解，該店主要接待內地團，沒有為一般街客服務，售賣港產陀飛輪、藥品和保健品、護膚品、朱古力等，價錢相對沒那麼親民。記者見團友都樂意購物，拿着多袋「心頭好」出來，大多數購買朱古力、藥品和護膚品，價錢由百多元至數百元不等，但動輒數萬元的名錶，似乎乏人問津。

山東團友宋先生稱，原本在免稅店看中一款手錶價值四萬多元，但因帶不夠錢，只能空手而回，他笑說：「手錶太貴了，我買不起。」(夏家朗攝)

來自山東臨沂的宋先生向《香港01》稱，他原本在免稅店內看中了一款手錶價值四萬多元，但因只帶了約一萬元來港消費，只能空手而回，他又稱店內的手錶售價頗高，動輒要3萬、4萬元，笑說：「手錶太貴了，我買不起。」他稱其旅行團會在港逗留一晚，今次是首度來港，完全感受到香港是國際大城市。 而同團的葉小姐則在免稅店內購入了一隻4000多元的手錶與一包價值285元的朱古力。

至於同區另一間旅監局註冊商店為位於炮仗街的「瑞士名錶」，正正處於私人住宅嘉景花園地下，在疫情前、即3年前都是內地團「重災區」之一，近日再有內地團重臨，又引起街坊的關注。記者視察當天下午，來購物的團友數目不多，估計因鄰近沒有「團餐效應」輔助，相對較冷清，只有約三、四團。其中一班團友購物後，很快便隨導遊登乘旅遊巴離開，但有另一班團友聚集在正門，坐在店外梯級休息聊天。

「瑞士名錶」的後門位處屋苑消防通道毗鄰，記者目睹一批團友從後門出來，並有一名保安員在場指示他們沿通道離開。現場所見，有人在消防通道擺放一列排隊拉帶柱，並貼上「百貨通道」、「遊客通道出口」的告示，似是為遊客專用，但記者見該處牆上有「不可阻塞」的警告字眼及消防車圖示。

記者嘗試跟隨團友進內查看，當時店內已有另一批團友，佔七成人以觀看居多，只有少數人願意大破慳囊，有店員向他們落足嘴頭推銷，而導遊站在一旁，未有加入。店內主要販售手錶，大部分標價數千元、聲稱為瑞士品牌，另有一角售賣藥妝品和食品手信。其間，店員一度取出值七千多元的手錶向記者落力推銷，一邊示範穿戴，還給予折扣優惠，但見記者不為所動，對方把手錶放回飾櫃內，沒有強逼購買。

此外，位於崇安街「嘉樂軒」地下的榮輝大廈商場，亦有數間寫着「免稅」字眼的藥妝店、手信店即將開業，似乎在等候迎接五一，準備接待一團又一團的內地旅客。

居民憂五一逼爆土瓜灣：呢度根本唔係旅遊景點

據了解，由於疫情前內地低價團已經泛濫，劏客投訴不絕，今次香港全面復常，換上新成立的旅監局進行嚴厲打擊，弄致旅遊業界風聲鶴唳，恐怕遭到投訴會被「釘牌」，所以業內不敢明目張膽向團友提及「購物」二字，大部分業界只能以「薄利多銷」，即以接待大量團友及減省成本，從中賺錢，卻苦了一班土瓜灣居民。

其中街坊江先生表示，留意到自通關後大量內地旅客到訪區內食肆和店舖購物，認為能帶動到香港經濟，對區內店舖來說有一定好處，但他亦認為區內人流增加，令生活感不便，他說：「滋擾到我哋居民，無啦啦多咗咁多人，喺條馬路衝來衝去，條路又窄，啱啱都差啲撞親。」

江先生坦言不理解當區有甚麼吸引旅客值得到此一遊，笑說：「都唔知佢哋嚟做咩，你話呢度（土瓜灣）係景點又唔係，你話呢度景靚又唔係。」他又指，之前亦曾聽說區內有內地旅客當街食兩餸飯，個人認為不應該再出現，稱：「你嚟行街都唔好踎喺到食飯吖，反而畀外界覺得香港唔好，好影響市容。」

另一位街坊曹先生亦表示，疫後內地團在區內湧現，令他受到嚴重滋擾，他埋怨：「佢哋幾團日日都幾廿人，喺到周圍行，又食煙又嘈。」他曾向大廈管理處作出投訴，結果當然沒有效用，現時最擔心五一黃金周有大批內地團湧至，相信又會惹來區內街坊民怨沸騰。

導遊工會：帶團友去冇註冊商店屬違規

對於有導遊被指帶團友到商店「掃貨」，《香港01》正就相關投訴向旅監局查詢，暫時未獲回覆。香港專業導遊總工會主席余莉華則向《香港01》表示，作為導遊向旅客推介香港好吃、好玩、好買的地方，確實無可厚非，並無不妥，若親自帶旅客進入並非旅監局註冊的商店購物，即使導遊身處店外，只要旅客曾進入店內便算違規，當旅監局接獲投訴及調查屬實後，有可能會向涉事導遊吊銷牌照。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！