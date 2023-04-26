五一黃金周｜港鐵周六起一連3日加密班次　高鐵明起增往福田車次

五一勞動節長周末將於本星期六（29日）展開，港鐵宣布，當日起一連三日加密8條線路的班次，配合假期出行需要，當中以迪士尼線的早晚時段會由10分鐘一班加密至5分鐘一班。

此外，高鐵更由明天（27日）至下月4日，增加共11對列車，往來西九龍站及福田站的班次，便利旅遊及商務旅客。



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港鐵宣布，為配合市民於五一勞動節長周末假期的出行需要，8條鐵路綫將於本周六（29日）至下周一（1日）期間加強列車服務，三日合共增加460班車，班次將比一般周末或假期頻密。

主要加密黃昏至晚間班次

當中7條線，包括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東鐵線、屯馬線及東涌線，將於上述三日不同時段加密班次，考慮到乘客假日的需要，增加的班次大都在黃昏及晚間時段，例如屯馬線下午6至7時會由6分鐘一班車，加密至5.5分鐘。



至於迪士尼線在上午及晚上時段的班次，將由10分鐘一班車，加密至5分鐘。

港鐵於這次假期期間，增加額外人手協助乘客，並密切監察長周末假期及其後數天的車務情況，因應實際需要適時調整列車服務，及人手安排。

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高鐵增加共11對列車 往來西九龍及福田

另外，高鐵更提早至明日（27日）至下周四（5月4日）期間，將增加合共11對（即22班）列車，往來西九龍站及福田站的班次，便利旅遊及商務出行。



港鐵公司表示，屆時西九龍站將增加人手協助乘客，並加強車站指示及廣播，以及透過不同渠道發放資訊，令乘客購票及乘車更暢順。