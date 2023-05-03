開放沙頭角不包括中英街？　張欣宇斥嘥咗　促港深設部門共同管理

政府早前展開為期半年的「開放沙頭角碼頭計劃」，其後表示會進一步開放沙頭角邊界禁區，不過仍不會對外開放中英街。新界北立法會議員張欣宇直言「嘥咗」，認為政府此舉等同於將極具價值的中英街「送畀」深圳，認為要設立港深中英街管理局，讓港深兩地共同及協調管理。



中英街對旅客而言僅可遠觀

現時前往沙頭角觀光，需要事先申請禁區紙，只能在特定範圍內活動，或在沙頭角碼頭轉乘船隻往吉澳及荔枝窩。如此安排對遊客而言吸引力有限，皆因其他碼頭亦有船隻接駁，例如馬料水可乘船至荔枝窩；而現時進入沙頭角墟每日名額只有1000個，分別是旅行團人數700人、個人旅客300人。

不過，就算成功申請到名額進入沙頭角，市民亦只能遠眺與碼頭一步之遙的中英街這個「禁區中的禁區」。根據警方1998年介紹，中英街可說是世界上其中一條最獨特的通道，它是一條開放式的邊界，四周並無圍牆及圍網分隔深港兩地，街道以北是深圳，南面則為香港特別行政區。基於歷史原因，中英街成為沙頭角邊界線，將沙頭角村分開兩部份，沙頭角村的原居民根據歷史可互訪，跨越中英街。而中英街的邊界只放置了數塊大石作標記。

既然擁有獨一無二的中英街，當局會如何推展及開放邊境區域文化旅遊？保安局早前指會改建「中英街花園」，設觀景台眺望中英街和「打卡」留念。中英街邊界會加設逾1米高的圍網或屏障，更擬重置中英街檢查崗成為永久設施，以打擊走私及非法入境。

換言之，特區沒有打算開放這條深具歷史意義的中英街之意。按計劃，市民未來仍然僅能在觀景台上繼續眺望對岸。

中英街地圖（馮子健攝）

兩地管理有對比 議員指港府沒有考慮經濟效益

對政府的計劃，張欣宇直言「嘥咗」，如將邊界設圍網等同將中英街拱手相讓。《香港01》記者早前與張欣宇到中英街視察，經過兩個檢查崗後才步入中英街，而港商僅佔「半條街」，深圳方則打造成一個小鎮，設有博物館、酒樓等，更有旅行團從深圳入內，具有鮮明對比。

對於兩地管理的區別，張欣宇解釋指深圳設有中英街管理局，以商業角度出發；反觀香港以保安局管理中英街，僅檢視保安問題，並非考慮經濟效益。

張欣宇指過度憂慮保安問題

但究竟中英街有何安全隱患？據保安局於本年3月回覆立法會的數字，「開放沙頭角碼頭計劃」實行期間，未有發現任何違反與禁區相關法例的個案或其他嚴重不當行為。張欣宇指局方過度擔憂，其實中英街有深港兩方的警員及軍警戒備，商戶及遊客可加強流通。他認為，若要打造特色旅遊景點，則需效法深圳做法，開放中英街及將周邊地區打造成優質小鎮，以及逐步增加旅客名額。

促撤銷中英街檢查崗 增加旅客人數限額

不過，現時要到訪中英街實在不太可能。張欣宇指出到中英街需要申請沙頭角禁區紙之餘，亦需要申請中英街的禁區紙，但一般情況下均不會獲批。他表示要發展沙頭角及中英街，其一，需撤銷中英街的檢查崗，僅保留沙頭角禁區檢查點；其二，開放中英街的禁區，每日設限為2000人，按情況考慮逐步遞增至1萬人；其三，需要設港深中英街管理局，讓港深兩地官員討論及發展區域。

他表示，特區需以「北部都會區統籌辦事處」作主導，文化體育及旅遊局、商務及經濟發展局、保安局等均需派員管理，才可重新讓當區發揮優勢。