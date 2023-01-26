沙頭角開放｜擬每日增至千名旅遊配額　鄉委會倡解禁中英街通關

位於邊境禁區的沙頭角去年6月起逐步開放。有報道指，保安局擬於明年首季起，逐步開放除中英街以外整個沙頭角邊境禁區，並會增加個人遊和旅行團名額。沙頭角區鄉事委員會主席、北區區議會副主席李冠洪今日（26日）在電台節目表示，鄉委會歡迎逐步開放沙頭角，而去年開放碼頭後，當區小販檔亦有生意，相信進一步開放可促進當區經濟。他續指，希望長遠可不限配額、全面開放沙頭角，並建議港府與內地商討，將中英街設為正式通關點，吸引旅客到當區遊覽。



▼2022年6月3日 沙頭角禁區沙頭角墟開放儀式▼



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沙頭角區鄉事委員會主席、北區區議會副主席李冠洪認為中英街吸引旅客。（資料圖片／梁鵬威攝）

明年首季開放日增至每天300個人及700團員

沙頭角區鄉事委員會主席、北區區議會副主席李冠洪早上在港台節目《千禧年代》表示，當局早前已就進一步開放沙頭角的建議，諮詢當區鄉事委員會及持份者，除了會在明年首季逐步開放除中英街以外整個沙頭角邊境禁區，同時將開放日由目前周末及公眾假期擴展至每日外，並會增設300個個人旅遊配額，旅行團配額則會由現時的上限500人增至700人，換言之，明年初每日可有1,000名旅客到沙頭角觀光。

他續指，當局在會上亦提出，會在官地增設約100個停車位予區內居民使用，而部份與中英街接釀的區域，則會增設圍網等保安設施，以防遊客不慎誤闖內地邊境。

▼2022年6月1日 沙頭角禁區沙頭角墟開放前搶先睇▼



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至於區內居民意見，李冠洪表示，鄉委會亦同意逐步開放沙頭角禁區：「禁區範圍真係唔大，如果一下子全香港人都嚟到嘅話，咁就真係迫爆曬，所以呢個逐步（開放）計劃係受到當地嘅地區人士同意。」他續指，當局稱沙頭角開放後，會檢討旅客配額人數，相信若居民反應不俗或會增加配額。

冀全面開放沙頭角包括中英街

他又指出，長遠希望全面開放沙頭角，甚至將中英街規範成正式過關點，「中英街其實係一個幾吸引嘅景點，好多無論國內遊客或者香港人，我相信你哋都聽聞好多中英街嘅故事，咁變咗有啲吸引力畀遊客。」惟即使現時的沙頭角開放並不包括中英街，他認為沙頭角仍有吸引力。

始終都禁咗幾十年，一下子畀你嚟沙頭角禁區行下，我相信都有一定嘅吸引力，同埋有啲地方係，譬如我哋嘅碼頭啦，好多人都唔知沙頭角有個好長好靚嘅碼頭，可以利用個碼頭去一啲外島旅遊。 沙頭角區鄉事委員會主席、北區區議會副主席李冠洪

新界北立法會議員劉國勳稱開放對居民近乎沒影響。（資料圖片／夏家朗攝）

去年開放以來對居民沒影響

新界北立法會議員劉國勳表示，去年首度開放沙頭角碼頭後，對居民近乎無影響，認為計劃順暢，進一步開放將可進一步帶動沙頭角墟店舖的經濟，而逐步有序開放沙頭角亦可讓當局居民和店舖有足夠的時間做好準備。

對於全面開放沙頭角和中英街，他認為保安局和政府相關部門將會協調，並會與內地商討，相信當局會將之納內長遠計劃。