沙頭角開放｜擬2024年每日千遊客全面遊覽　區議會2.8討論

政府計劃2024年全面開放沙頭角邊境禁區，保安局向北區區議會遞交文件，進一步披露細節。未來沙頭角會全天候開放，但不包括中英街，旅行團及「自由行」每日合共1,000名額，同時研究以電子系統取代紙本「禁區紙」。



當局又會改建「中英街花園」，加入沙頭角舊鐵路車站概念，及設觀景台眺望中英街和「打卡」留念。中英街邊界會加設逾1米高的圍網或屏障，及重置中英街檢查崗成為永久設施，以打擊走私及非法入境。區議會將於下周三（8日）會議上討論。



▼逐步開放沙頭角邊境禁區計劃文件▼



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每日旅行團限700人、個人限300 人 晚上9時前離開

根據當局文件，當局建議逐步開放整個沙頭角邊境禁區，但不包括中英街，開放日子將覆蓋全年，每日旅行團總人數上限為700人，個人旅客人數上限為300人，逗留時間為上午7時至晚上9時，旅行團可乘坐旅遊巴進出，個人旅客必須使用公共運輸服務，另會增加近 100 個公眾泊車位。

▼2022年6月3日 沙頭角禁區沙頭角墟開放儀式▼



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個人旅客網上申請禁區紙 先到先得

所有旅客必須向警方申請遊禁區許可證，政府會與旅議會商討有關旅行團申請許可證的安排 ；個人旅客可透過網上遞交申請，以先到先得的方式派發。

紙本禁區許可證將改為 E-CAP 系統，遊客可於網上辦理申請，預計禁區許可證申請時間將可由現時 7 個 工作天減至 3 個工作天，而旅客進入禁區亦可直接出示二維碼供警員查核。

▼2022年6月1日 沙頭角禁區沙頭角墟開放前搶先睇▼



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設「中英街花園」 築圍網隔中英街

當局擬於中英街檢查站外閒置土地，建設面積約 1,300 平方米的「中英街花園」，將加入沙頭角舊鐵路車站的概念，並提供一個觀景台以供遊客眺望中英街 和拍照留念。

為打擊非法入境及走私，保安局與警方研究後，建議在中英街對出的菜園角範圍和臨近邊界位置（新樓街）加設1.1米至3米高度的圍網或屏障，並增設警崗、閉路電視等設備。當局亦考慮在原中英街檢查崗的毗鄰空地，設置永久設施，重置檢查站並完善設備。