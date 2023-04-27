港生在日轉發港獨言論後被捕　日官房長官表憂慮　駐港公署斥無恥

一名在日本留學的香港女生，3月在香港以涉嫌煽動分裂國家罪，被警方國安處拘捕。日本內閣官房長官松野博一昨日（26日）在例行記者會上回應事件，認為損害外界對「一國兩制」的信心，亦加強了人們的憂慮。



外交部駐港特派員公署今日（27日）表示，強烈不滿和堅決反對「松野博一就香港國安法顛倒黑白，嚴重干擾特區依法施政、污衊香港新聞和言論自由、攻擊『一國兩制』成功實踐，赤裸裸干預香港事務和中國內政。」



日本內閣官房長官松野博一。（路透社/資料圖片）

日本教授憂日本人在日評論香港事態亦犯罪

東京大學教授阿古智子4月初表示，一名20多歲在日本留學的香港女學生，曾在社交媒體上轉載有關港獨的言論，2019年一直在日本，而近期在香港被拘捕。阿古智子認為，事件顯示日本人在日本發表有關香港事態的言論，都可能構成犯罪。

松野博一昨日在記者會上回應傳媒查詢時說，包括香港民主派人士被擋在內的事件，削弱了外界對「一國兩制」的信任，並加強人們對事情況的憂慮。他呼籲香港政府保障言論自由和新聞自由，又表示會與國際社會攜手向中國發出呼籲。松野博一亦表示，自由、尊重基本人權、法治是國際社會普遍價值，應當在中國得到保障。

公署：日本必然遭到世界各國人民的嘲笑

外交部駐港特派員公署發言人表示，香港國安法實施以來，香港市民依法享有的包括新聞言論自由在內的廣泛權利得到切實保障。「日本政客對國安法立竿見影的正面效果視而不見，竟然厚顏無恥地攻擊抹黑『一國兩制』在香港的成功實踐，完全是揣着明白裝糊塗，睜着眼睛說瞎話，用心險惡、令人不齒！」

發言人指，香港警方嚴正執法完全依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序，是維護香港法治和社會秩序的正當舉措，不容任何外部勢力指手畫腳。「日方口口聲聲保護法治，幹的卻是破壞法治精神、阻撓特區依法施政、踐踏國際法和國際關系基本原則的行徑，充份暴露其唯恐香港不亂的虛偽嘴臉和卑劣企圖，其圖謀注定徒勞無功，必將遭到包括香港同胞在內14億中國人民的重拳回擊，必然遭到世界各國人民的嘲笑。」

發言人敦促日方認清現實、謹言慎行，恪守國際法和國際關系基本準則，立即停止隨風起舞，為某些國家「以港遏華」政治操弄火中取栗，立即停止以任何理由干預香港事務和中國內政。