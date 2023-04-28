訪京今晤夏寶龍　陳國基：容許過期回鄉證續用「史無前例」

政務司司長陳國基結束北京訪問行程，他總結此行時透露今早（28日）曾獲港澳辦主任夏寶龍接見，感謝夏再充分肯定和支持特區政府施政。至於內地出入境管理局宣布延長部分回鄉議有效期，陳國基形容為「史無前例」讓一些逾期證件可以繼續使用，他又提醒市民不是所有逾期回鄉證都可以受惠，呼籲市民要看清楚自己回鄉證的過期日。



國家出入境管理局今（28日）宣布，自5月8日起延長港澳居民來往內地通行證有效期，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。根據出入境管理局通告，持證人持用上述回鄉證原件，可以持證正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地；入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

陳國基：夏寶龍很關心香港

陳國基在北京總結行程時表示，夏寶龍很關心香港。他強調，特區政府一定會全面準確，堅定不移，貫徹一國兩制方針，依法施政，發展經濟，改善民生，保持香港長期繁榮穩定。他又感謝國家出入境管理局的決定，他指自2月通關後，兩地的交流需求大，加上很多市民因三年疫情關係未續證，以致回鄉證續期一直在排隊「供不應求」。

他強調，國家一直很清楚情況，形容今次的安排「史無前例」，他自言自己亦任入境處處長，容許過期證件繼續有效至年底是極為罕見。他又指，合資格港人回內地後，也可好好利用時間到適當機構辦理續證手續。

不過，他特別提醒市民不是所有偷期回鄉證都能受惠於此特殊安：「若果回鄉證過期五年便不適用。」建議市民要看清楚自己證件。他又相信港人以過期回鄉證入境內地不會有阻滯，因為出入境管理局會做好準備，而港人回港則只須用身份證。

▼ 4月27 陳國基訪京 ▼



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陳國基又指，訪京期間拜訪多個部委，與國家發改委副主任李春臨會面期間，他提到今年是一帶一路倡議10周年，本港會籌備第8屆一帶一路高峰論壇。

為五一假期會加強人手部署

他與文化和旅遊部副部長李群會面時，亦提到香港已為五一假期做好部署，各口岸會加強人手部署，協調運輸和服務，加強在九龍城等較多入境團的地方巡查，香港亦會與大灣區其他城市做好「一程多站」的發展。

陳國基與人力資源和社會保障部部長王曉萍會面，就提到本港搶人才的措施，截至本月中，已收到超過6萬份申請，其中3.3萬份已獲批，他非常有信心可以達到每年輸入3.5萬名人才的目標。當中高才通計劃，收到2.4萬份申請，批出1.5萬份。

他又指，特區政府有決心在保障本地工人優先就業之下，容許適度有規範地輸入勞工，院舍的計劃會在6月推出，而建造業和運輸業也會有增加勞動力供應的措施。