內地宣布延長部分回鄉證有效期　民建聯成功爭取港澳辦發功？

內地出入境管理局今日為港人帶來大喜訊，延長部分回鄉證有效期至年底，此事極可能因港澳辦發功所致。事源於身兼全國人大常委的民建聯立法會議員李慧琼，於港澳辦主任夏寶龍月中來港考察時，曾就此作出反映。



李慧琼接受《香港01》查詢是否她成功爭取時，她回應道：「只是有份爭取，有其他界別人士也透過不同途徑作反映和爭取。」但她坦言，向夏寶龍反映後，當日即有隨行港澳辦口官員立即跟進。



內地出入境管理局今日（28日）宣布，自5月8日起延長港澳居民來往內地通行證（俗稱回鄉證）有效期至今年12月31日，持有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證人士，更可入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

大批市民到中旅社辦理回鄉證的市民



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過去近三年因疫情關係，由於防疫限制，港人要回內地不容易，不少人因此未有及時辦理回鄉證續期，隨著全面恢復通關，辦理回鄉證續期的人激增，中旅社人頭湧湧，而預約更換回鄉證現時已排期至九月，對不少急於回內地的市民帶來不便。

▼4月14日 夏寶龍在中聯辦會見社會各界 ▼



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港澳辦主任4月13日-18日抵港展開6天考察之旅，李慧琼於17日公開說：「要完全處理到，據了解有數十萬名市民等候換領回鄉證，可能要到2023年8月才能夠有效處理，所以我（民建聯）建議，是期望中央政府和香港政府能夠特事特辦，延長回鄉證有效期至六個月，讓到有需要回內地的市民和學生可以回內地看看和參加交流活動。」她又稱，夏寶龍於14日與人大、政協及社會各界見面時，她曾就此作出反映。

李慧琼：有很多人一起爭取

《香港01》向李慧琼查詢她成功爭取的感受時，她坦言她只是作出爭取的其中一人，有其他朋友也透過不同渠道反映爭取，她只是利用與夏寶龍見面機會，當面作反映，而事後即有港澳辦官員接觸再跟進。她強調，不少市民急於回內地探親、或者像她一樣要回內地辦理手續把遭凍結的戶口解凍、加上現時學校均要回內地學習交流，港人對辦理回鄉證的需要的確極大。

中央港澳辦職責之一：保障民生福祉

中央於3月公布組建中共中央港澳辦，國務院3月20日發出關於機構設置的通知，以往列在國務院辦事機構下的港澳辦，在中共中央港澳工作辦公室加掛牌子，由中共中央港澳工作辦公室承擔相關職責。

而中央港澳辦的六個職責範疇包括了貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局，的確較國務院港澳辦的職能廣泛而具體，例如以往並沒有提及「保障民生福祉」。就這六個範疇，中央港澳負責「調查研究、統籌協調、督促落實」， 用字與以往的「聯繫」和「建議」也很不同。

雖然，中央至今未清楚交代中共中央港澳辦的組建進展，但今次於夏寶龍來港後大約10天，即在「保障民生福祉」上帶來好消息，今次事件也許可讓港人近距離感受到，港澳辦原來不是「遠在北京的京官」，確實與生活息息相關。