是少數獲夏寶龍親見的訪京局長　楊何蓓茵：高度重視及期許公務員

公務員事務局局長楊何蓓茵結束三日訪京行程，期間拜會國務院港澳辦主任夏寶龍。她今日總結三日行程時表示，夏寶龍託她問候本港18萬公務員，並對公務員工作予以充分肯定，鼓勵及期望他們全力支持行政長官施政。



對於是少數訪京局長能獲夏寶龍接見，楊何蓓茵又認為，夏寶龍的接見反映國家高度重視及期許公務員，又指公務員是特區政府骨幹，她會繼續優化公務員管理和培訓，落實愛國者治港，貫徹「一國兩制」方針。



被問到會否安排更多公務員北上交流，楊何蓓茵表示，公務員學院一直提供培訓計劃予不同級別的公務員，例如中高級公務員，會由九間內地院校提供培訓；首長級公務員接則由國家行政學院安排培訓；而其他職系培訓時，亦會安排內地考察。

她重申，2023/24年度公務員培訓的4大方向，包括重啟在內地舉辦的國家研習事務課程、公務員學院與北大合辦課程、舉辦總體國家安全觀講座、延長公務員駐大灣區交流時間。另外，亦計劃增設公務員學院職位等。

楊何蓓茵三日的北京行程中，曾與30多位在北京讀書的香港學生會面。她指，會上有不少人反映有興趣返港服務市民。她提醒學生，雖然他們長居內地，清楚國家發展，但要及時留意香港發展，知道香港如何配家國家，才能做好公務員。被問會否就吸納北京港生做公務員上訂立「KPI」，楊何蓓茵未有正面回應，僅稱不論內地、外地或香港學生，如符合資格就可投考做公務員，當局最重視是應徵者表現，如達標就會取錄。