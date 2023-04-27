楊何蓓茵、梁卓文訪京　「挑戰」炸蠶蛹和炸蠍子？｜政壇諸事町

北京的風味小吃，一串串冰糖葫蘆固然吸引，但炸蠶蛹和炸蠍子也是知名美食，正訪京的公務員事務局局長楊何蓓茵和常任秘書長梁卓文，在王府井大街難敵美食誘惑，他們一行人當中有二人經「鼓勵」後便吃了一串蠍子和一串蚱蜢。不過，楊局長卻未有交代二人身份。



楊何蓓茵在社交網站發文指，他們一行人在王府井大街一小吃店停下，嚐了冰糖葫蘆，她形容山楂和外面的那層糖仍有脆的感覺，酸和甜配搭得剛好，讓人明白爲何它至今仍是北京街頭受歡迎的小食。她坦言，大家本無意一試店內的炸蠶蛹和炸蠍子，但「你一言我一語」鼓勵下，最終有二人「找數」吃了一串蠍子和一串蚱蜢。不過，她始終沒有交代「找數」的是誰，只透露是由梁卓文為所有人「掃一掃」買單。

另外，她今日（27日）早上拜會了國家行政學院常務副院長謝春濤和副院長龔維斌，介紹特區政府於疫後全面復常，重啟國家事務培訓的計劃；亦與國家行政學院港澳台辦公室主任董青、國際和港澳培訓中心主任謝煜桐進行工作會談。

自1999年開始，公務員事務局與國家行政學院合辦國家事務研習課程，安排首長級和政務主任到學院培訓，多年來有近1400名高級公務員到國家行政學院進修。自言是受益人的她，早於2013年已參加高層首長級人員課程，其後於2016年及2018年，先後2次參加常任秘書長及部門首長內地研修及訪問團。

她期望於今年下半年，全方位重啟公務員同事到內地的實體培訓交流活動。

另外，她昨晚與梁卓文、駐京辦主任鄭偉源等到王府井一間咖啡店，透過港澳青年北京匯，與三十多位正在北京就讀的香港學生聚會，邊吃邊傾。