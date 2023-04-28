財委會通過電動的士擔保計劃　何君堯表決前按發言鈕　自嘲剛瞓醒

立法會財務委員會今日（28日）舉行會議，批出包括涉款64億元新承擔額的「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」。當撥款申請即將表決前，選委界立法會議員何君堯突按下輪候發言按鈕，表示自己「啱啱瞓醒」。



何君堯。（廖雁雄攝）

剛「瞓醒」的何君堯隨即進入狀態，質疑的士業界是否沒有資源，為何政府要在財政上支持業界換車。他又稱，的士最貴是車牌而不是車輛，文件缺乏證據顯示業界沒有足夠資金。運輸及物流局副秘書長李碧茜表示，本次是鼓勵措施，業界換車時可以選擇不同類型，選擇電動車則有百分百擔保。

不過，何君堯不滿意局方答覆，斥計劃「到喉唔到肺」，更批局方沒有就替換電動的士設「死線」，質疑計劃浪費公帑。環境及生態局首席環境保護主任(空氣質素政策)張展華博士回應指，2025年就商務車有路線圖，但何君堯最後仍投下反對票。項目最終亦得以通過。

政府會在2027年年底前投入約3,000輛電動的士。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

另外，財委會亦通過在特首政策組開設7個常額非公務員崗位或公務員職位；涉款1.8億元的「跨境客運業百分百擔保貸款專項計劃」;涉款2.2億元的「跨境客運業百分百擔保貸款專項計劃」；涉款7.82億元的「旅遊業界百分百擔保貸款專項計劃－持牌旅行代理商」；以及在勞工及福利局開設2個編外職位。