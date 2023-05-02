區議會｜各黨早默默部署　料「江湖地位」高獲委任　新人戰直選

區議會換屆選舉如無意外將於年底舉行，雖然政府今日（2日）才宣布區選改革方案，將設有直選、委任和地區委員會互選制度，但各大政黨早已默默展開部署。方案公布前，《香港01》向各政團打聽部署，有政黨中人預料，「江湖地位」較高、具專業背景人士會被委任；分區會、滅罪會、防火會之中地區經驗較豐富的人士有高機率參與互選；有熱誠、較年輕者會出戰直選。



區議會組成將會大變，直選僅餘88席。（資料圖片）

民建聯：地區人士對參選「心裡有數」

作為本港最大政黨的民建聯，一向在地區深耕細作，有黨內人士向《香港01》指，雖則改革後的區議會選區劃分或有改動，但其實會否去馬參選的人早已「心裡有數」，一向有服務地區的人早已摩拳擦掌準備競逐議席，並預料一些名聲較高的資深地區人士或準備等政府委任。

另有黨內人士稱，雖然各區本來就有來自不同黨派的區議員，但仍有不少地區人士負責「睇住個地盤」等具體日常操作，認為有能力者要在區議會選舉中勝出並不困難。

民建聯副主席周浩鼎（左）和秘書長王舜義（右），早前發表「地區治理研習課程」內容。

該黨早前舉辦「地區治理研習課程」，邀請多名重量級嘉賓授課，黨內逾百人參與，雖然當時民建聯副主席周浩鼎強調與區議會選舉無關，但黨內有人反問﻿：「點會無關？」事實上就是為準備參選人士提供培訓，課程涉及眾多宏觀政策講解，就是讓有意加入區議會的人士「裝備好自己」，畢竟無論委任、直選，皆是較高能力者才會被政府選中或在直選中勝出。

工聯會有逾百成員屬「三會」 對間選有信心

有指間選議席將在由政府委任的三個委員會，包括分區委員會、防火委員會、滅罪委員會中產生，有工聯會中人透露該會合計約百人在「三會」中，故有信心在間選中取得一定數量的議席。直選方面，工聯會一直有進行地區工作，坦言不太擔心直選選情。

元朗區議會聯同數個分區委員會舉行聯合會議。（陳栢麟攝/資料圖片）

新民黨或與公民力量協調部署

另外，新民黨的地區工作人士對來屆區議會選舉已有想法，但消息指黨內仍要待當局公布最終方案後，方能仔細部署。不過，預料沙田和大埔「戰區」，會「讓路」予新民黨結盟、一向在這兩個地區努力經營的公民力量參選。

新思維設將軍澳地辦部署 料派3至5人參選

至於非建制派，基於移民潮，當中不少更屬泛民的堅實支持者，預料選情將更趨嚴峻。自稱中間派新思維主席狄志遠坦言：「只能盡做。」狄志遠透露，該黨將派出3至5人參選新一屆區議會選區，預料包括曾參選2016年立法會九龍西選舉的社區主任彭意婷等有地區經驗人士，至於新思維副主席崔定邦會否出選，崔定邦未有正面回應，僅指自己工作好忙。

新思維於4月尾剛在將軍澳開設辦事處，狄志遠坦言，正是為了將軍澳區議會選舉鋪路，而另一目標「選區」則是油尖旺。

分區會主席參與互選有優勢

另有政黨人士分析指，分區委員會主席由委員互選產生，如委員會主席參與區議會議席互選，相信有很大優勢，皆因在當區本就有認受性，等同讓委員「再選一次」。至於委任議席方面，該人士認為等同「補漏拾遺」，在政黨之中沒有埋頭地區工作，但某方面較優勝、或具備專業背景的人士，可經此途徑晉身議會。