區議會改革｜曾國衞：時間緊迫　政府取代選管會負責選區劃界

新一屆區議會的組成方法將出現重大改變，雖然地方行政上仍以18區作劃分，但由於直選議席減至只有88席，政府表明要把現時452個區會細選區重新組合成44個大選區。政制及內地事務局局長曾國衞表明，時間緊迫，新一屆區議會的選區劃界工作將「破例」由政府接手，而非慣常由選舉管理委員會負責，他強調是只此一次的特別安排。



曾國衞指，地區行政十八區的劃分維持不變，但現時區議會地區直選452席，隨著新屆區議會直選議席只有88席，採用雙議席單票制，會把目前452個細選區重新組合成44個較大選區。他補充，選區的重組會視乎人口、地方行政特徵作決定，相關的改動將納入修訂法例之內，再交立法會審議。

按原先時間表，區議會會在今年底進行換屆選舉。因此，曾國衞坦言時間緊迫，故選區劃界工作將由政府負責，而非按慣例由選舉管理委員會負責。

選管會選區劃界至少需時兩年

按2019年區議會選舉為例，當年因應人口變化，政府建議增加21個直選議席，當局於2017年7月已諮詢立法會政制事務委員會意見，並於2018年1月通過修訂令，以便選管會展開選區劃界建議。選管會於2018年7月就選區劃界臨時建議進行一個月公眾諮詢，諮詢期結束後，再分析搜集所得意見，同年11月向行政長官提交正式選區劃界建議，行政會議於12月通過劃建議後，政府於2019年1月把報告提交立法會審議及通過。

當年的選舉定於11月24日舉行，提名期則為10月4日至17日。由此可見，由選管會負責的選區劃界工作與選舉之間至少要逾兩年時間。

要修訂6條主體法例及14條附例

律政司司長林定國則交代修例工作，指律政司會積極進行涉及區議會選舉的修例工作，涉及六條主體法例及十四條附屬法例。他指，修訂區議會條例及附例涉六方面，包括修訂區議會職能，令回復符合《基本法》的要求、組成方法，加入委任及地區委員會互選、修訂直選議席部分、設立資格審查和引入履職審查機制。