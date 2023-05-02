區議會改革｜民建聯：現要堵塞舊有漏洞　工聯會積極部署選舉

特首李家超今日（2日）公布區議會組成方案，包括直選、委任以及三個地區委員會互選，比例為2：4：4，當中直選議席由現時452席，大幅縮減至88席，李家超更在區議會簡介記者會上直言，該方案將會使用一段長時間。



方案詳情公布後，各政黨及議員均表示支持及歡迎，認為來屆議會可從多種渠道吸納有志之士，令區議會多元化，同時令區議會回復到地區諮詢架構組織的定位。



曾撐區議會取消委任 民建聯：因時制宜

民建聯指，過去區議會的組成方法有不少缺失及漏洞，讓「反中亂港」分子可通過區議會阻撓政府施政，甚至成為外部勢力顛覆港府的政治組織。不過民建聯於2015年區議會重組時，曾表示支持取消委任制，被問到這是否「今天的我打倒昨天的我」？民建聯周浩鼎對此表示否認，指過去「反中亂港」人士透過舊有制度，不務正業，使區議會淪為政治平台，區議會需要以立法會為參考，完善選舉制度，體現良政善治、堵塞漏洞。

身兼民建聯主席及人大常委的李慧琼表示，改革方案亦進一步落實行政主導，完善了特區政府的地區治理架構，可有效提升基層治理的效能，充分發揮區議會專注建設社區、服務居民的應有功能。

工聯會會長吳秋北透露，該會將會積極籌備參與區議會選舉，包括直選、分區選舉的議席。（文睿攝）

工聯會：必須避免反中亂港份子騎劫

工聯會指，經過非法「佔中」和「修例風波」的前車之鑑，必須避免「反中亂港」份子和外國勢力再次騎劫區議會，把區議會變成宣揚「港獨」、「黑暴」平台，肆意干擾和阻止政府施政，分化社會。

工聯會會長吳秋北透露，該會將會積極籌備參與區議會選舉，包括直選、分區選舉的議席。

新民黨表示支持是次改革，特別是設立區議會資格審查委員會。（資料圖片/廖雁雄攝）

新民黨：支持設立資審會

新民黨表示支持是次改革，特別是設立區議會資格審查委員會，引入審查機制，新民黨十分認同，認為首要是保障國家安全，確保有志擔任區議員的人士均愛國愛港，確保區議會不會淪為顛覆性組織 ，第二是讓區議會回復《基本法》第97條的定位。

自由黨認為，方案讓區議會有廣泛代表。（資料圖片/盧翊銘攝）

自由黨亦表示支持「完善地區治理方案」，黨魁張宇人指，方案可強化治理架構，令區議會有廣泛代表，亦符合《基本法》第97條的區議會職能。至於民政專員擔任區議會主席，張宇人認為體現了行政主導，對此表示支持。

經民聯認為，新方案可以為區議會引入不同專業、不同背景的社會精英為市民服務。（資料圖片/余俊亮攝）

經民聯認為區議會將回復作為地方行政諮詢的性質，充分體現行政主導原則，可更集中精力解決地區問題。經民聯認為，方案提出增加地區委員會組別及恢復委任制，令區議會的選舉方式更加多元，可以為區議會引入不同專業、不同背景的社會精英為市民服務。而民政事務專員兼任區議會主席，既可體現行政主導，也有利於協調政府部門解決地區問題。

「A4聯盟」表示，支持特區政府改革區議會，設立「資審會」機制是落實「愛國者治港」原則的必要之舉。（文睿攝）

「A4聯盟」：完善區議會是為民辦事的「最後一公里」

立法會「A4聯盟」議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚表示，支持特區政府改革區議會，設立「資審會」機制是落實「愛國者治港」原則的必要之舉，確保地區治理主導權牢牢掌握在愛國者手中，從源頭上杜絕過去種種亂象，回歸《基本法》規定的「非政權性區域組織」定位，強化「接受諮詢」和「提供服務」功能，提升基層治理效能，協助政府做好落實政策舉措、為民辦事的「最後一公里」。

林健鋒認為，由民政事務專員擔任區議會主席，可以確保日後地區工作以行政主導，能有效去政治化。（資料圖片/夏家朗攝）

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒認為，由民政事務專員擔任區議會主席，可以確保日後地區工作以行政主導，能有效去政治化。他又指，恢復委任制有助區議會輸入新血，包括一批過去不會主動參選區議會的專業人士，能提升地區議會議政質素。

曾任三屆直選區議員的立法會議員梁美芬稱讚，選區劃分成44個大選區的做法。（資料圖片/馮子健攝）

曾任三屆直選區議員的立法會議員梁美芬稱讚，選區劃分成44個大選區的做法，指如果將區劃得太細，各個區議員往往會為小事爭拗不休，為片區大型規劃造成莫大障礙，令地區民生規劃停滯不前，各家自掃門前雪，不管他人瓦上霜。這恰恰也是不利於優質管治的。

立法會「G19」議員陳沛良指，來屆區議會方案令議席產生辦法更均衡和多元化。（陳沛良Facebook圖片）

立法會「G19」議員陳沛良指，來屆區議會方案令議席產生辦法更均衡和多元化，更具廣泛代表性和認受性，並引入履職監察制度，令區議員的工作更透明和有效。他相信這些措施能夠吸納更多愛國愛港、熱心地區服務、不同專業界別的有志人士加入，充當政府與市民溝通橋樑，反映市民聲音並協助政府落實政策，做到上傳下達。

全國人大代表徐莉（中）表示，改革方案明確區議會與關愛隊、地區「三會」及其他基層組織在特區政府領導下各司其職，相互配合和補強，形成合力，（資料圖片/張浩維攝）

全國人大代表徐莉表示，改革方案明確區議會與關愛隊、地區「三會」及其他基層組織不是相互替代或抵消，而是在特區政府領導下各司其職，相互配合和補強，形成合力，使各區服務市民的力量、人手、資源更多更豐富，使市民得到更多、更優質的服務，有效解決長期以來基層治理虛化、弱化、低效的問題。

陳仲尼認為，新方案彌補了原有制度的缺陷和漏洞，確保剔除「反中亂港」分子入閘。（資料圖片/鄭子峰攝）

身兼人大代表及立法會議員的陳仲尼認為，新方案堅持落實「愛國者治港」的原則，將國家安全放在了首位，彌補了原有制度的缺陷和漏洞，確保剔除「反中亂港」分子入閘。他認為，新方案體現了行政主導的精神，完善了特區政府地區治理架構，有利於地區問題地區解決的管治原則。