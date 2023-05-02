區議會改革｜民政專員任區會主席　李家超：去政治化體現行政主導

政府提出「完善地區治理建議方案」中，對區議會作出重大「手術」，除了議席的組成採取大幅削減直選議席的「4：4：2」（委任、地區委員會間選、直選）方案外，18個區議會的主席亦打破傳統，改由當區民政事務專員擔任，同時取消副主席職位。

行政長官李家超今日（２日）表示，區議會回復《基本法》第97條「非政權性」定位，去政治化，由民政事務專員出任區議會主席，是體現行政主導，明確指出「重塑後的區議會，將擔當配合政府的角色」。



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李家超：區議會是非政權性、去政治化

李家超今日率領一眾司局長就「完善地區治理建議方案」作出解說。多次提及區議會的職能要重回《基本法》第97條所說，是一個「非政權性」的組織定位，使之去政治化，區議會體系要充份體現行政主導，優化區會諮詢及服務的職能。區議會主席由民政事務專員擔任，可更好發揮領導和協調作用。

李家超表示，「重塑後的區議會，將擔當配合政府的角色，協助政府掌握地區脈搏，令政府更有效策劃地區服務，亦協助凝聚民心，爭取市民對政府支持，為區內居民提供諮詢和轉介服務。」

香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。 《基本法》第97條

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麥美娟：區議會配合政府角色

民政及青年事務局局長麥美娟表示，重塑後的區議會有九項職能，區議員要定期接觸市民、多方收集市民收意見、做好地區服務、諮詢或轉介個案、與其他組織配合，及要令居民獲得最佳效果等，改革後的區議會配合政府角色，協助政府在地區把握社會脈博，令政府有效策劃地區服務，凝聚民心。區議會的角色將更清晰全面，地區工作更到位。

▼5月2日 政府公布重組區議會方案▼



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麥美娟表示，由當區民政事務專員擔任區議會主席，更好發揮領導和協調作用，作為主席獲賦權制訂會議常規、委任委員會、委任區議員擔任委員會主席、委任非區議員人士成為增選委員等，體現行政主導、確保區議會工作配合政府施政。是以在地區上的區議會、三個地區委員會、關愛隊和地區管理委員會，就可以統一由政府領導，令政府統籌地區工作上更有效，提升地區治理水平，協助地區市民好好生活。

民政專員兼任區議會主席 不設副主席

回歸前已參選區議會並當選區議員的麥美娟表示，重塑後的區議會將不設副主席職位。她解釋，由民政事務專員出任區議會主席，是回應地區訴求，曾經有人會疑問有很多地區委員會、又有區議會、又關愛隊，這些單位之間關係和如何協調，新安排就能夠理順。

劉兆佳：政府與區議會是「臂之使指」關係

中文大學社會學榮休講座教授、全國港澳研究會顧問劉兆佳分析指，區議會將會「還原」為輔助行政機關的諮詢機構，在政府領導下一起搞好地區行政工作，由各區民政事務專員兼任區議會主席，把區會的財政調撥權重歸政府是「行政主導」原則的體現。

他形容，日後特區政府與區議會的關係將是「臂之使指」的關係，「行政主導」原則將更爲彰顯。當雙方的互信不斷提高，不排除政府日後會願意和放心讓區議會承擔更多工作。

▼5月2日 政府公布重組區議會方案▼

