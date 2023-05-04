全運會2025｜香港可辦8個體育賽事　賽事名單待國家體育總局批核

2025年第十五屆全國運動會將由廣東、香港特區及澳門特區三地聯合承辦。根據文化體育及旅遊局提交立法會文件，廣東省體育局已同意在香港舉辦8個體育賽事及4至5個群眾賽事的建議，有關建議正待國家體育總局批核。文化體育及旅遊局指，估計將有超過3,200名運動員及工作人員參與，雖然香港舉辦的賽事名單尚待確定，但預計新的啟德體育園將會成為大部分體育賽事的主場館，為推展全運會籌備工作，文化體育及旅遊局申請在全運會統籌辦公室開設3個編外首長級公務員及非公務員職位，每年平均開支總額為1,184萬元。



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文化體育及旅遊局指，根據國家體育總局於今年1月公布，第十五屆全運會將設有34個體育比賽，至於其他詳情，例如賽期和群眾賽事的細節則有待公布，而根據以往全運會時間表，決賽一般在9月或10月舉行，為期約兩星期。

廣東省體育局同意在港舉辦8個體育賽事和4至5個群眾賽事建議

在提交立法會文件中，文化體育及旅遊局指，廣東省體育局已同意在香港舉辦8個體育賽事和4至5個群眾賽事的建議，有關建議正待國家體育總局批核。香港亦須於第十五屆全運會以及為緊隨第十五屆全運會舉辦的第十二屆殘運會暨第九屆特奧會舉行前六至十二個月，為8個體育賽事和群眾賽事舉辦測試賽。

估計將有超過3,200名運動員及工作人員參與

文化體育及旅遊局指，香港舉辦的相關賽事名單有待確定，但估計將有超過3,200名運動員及工作人員參與（體育賽事1800人/群眾賽事1400人），連同第十二屆殘運會暨第九屆特奧會，參與人數將超過2009年在港舉辦的東亞運動會人數，預計新的啟德體育園將會成為大部分體育賽事的主場館。

群眾賽事分比賽類和展演類 後者上屆包括廣場舞、廣播體操

按上一屆全運會，群眾賽事活動項目分為比賽類和展演類，比賽類項目包括乒乓球、羽毛球、網球、足球、籃球、氣排球、毽球、輪滑、龍舟、地擲球、圍棋、象棋、國際象棋、橋牌、中國式摔跤在內共15個項目，合共142個分項。展演類項目包括廣場舞、廣播體操、健身氣功、太極拳4個項目，合共43個分項。

擬在全運會統籌辦公室開設3個編外首長級公務員及非公務員職位 每年平均開支$1,184萬

文件提到，康文署上月成立全運會籌備辦事處承擔所有行政工作，預計直至今年10月，屆時辦事處將併入當局轄下計畫成立的全運會統籌辦，全盤負起全運會和殘運會暨特殊奧運會的籌備和執行工作。

文件指，由粵港澳合辦全運會屬史無前例，基於規模及複雜性，當局預期相關政策局及部門之間必須進行大量繁重的協調，故將於今年10月成立的全運會統籌辦應由3名職級達首長級的高級人員領導；當局建議增設兩個編外首長級政務官，以及一個編外助理市政署長職位，分別擔任全運會統籌辦主任、副主任和助理主任，全面監督和執行全運會相關工作，為期2年半，每年平均薪金和福利總開支涉款超過1,184萬元。