廣州琶洲港澳客運碼頭啟用　李家超：標誌性大灣區水上跨境新服務

廣州琶洲港澳客運碼頭，往來廣州和香港客運航線今日（4日）正式首航。行政長官李家超透過視象在首航儀式上致辭時表示，開通往來琶洲和香港國際機場，及往來琶洲和尖沙咀中國客運碼頭兩條航線後，乘客只需約2小時直達兩地，將成為「心連心」、具標誌性的大灣區水上跨境新服務。



李家超指，上月率領特區政府及立法會大灣區訪問團到訪廣東省，很高興與王偉中省長、郭永航市長等再次見面，就粵港合作、穗港合作深入交流，建立了共同融合發展大灣區、推動高質量發展的強烈共識。而香港國際機場一直以來是大灣區居民來往海外的重要口岸。為便利香港國際機場的旅客來往大灣區不同城市，港府致力發展香港在大灣區內的多式聯運網絡，加強大灣區的對外連繫。

他續指，早於2009年開展香港與其他大灣區城市之間的海空客運聯運服務，讓旅客通過香港國際機場的海空客運碼頭，不用辦理香港出入境手續，就可以經水路來往其他大灣區口岸碼頭。而香港的港澳碼頭和中國客運碼頭也連通珠三角的港口，而4月中開始試運的琶洲港澳客運碼頭，已經成為第七個提供粵港客運服務的港口。

大灣區優勢互補好例子

李家超強調，琶洲港澳客運碼頭位於廣州市中心，地理位置優越，而琶洲也是廣交會的重要節點，與作為重要門戶的香港機場連接，正是大灣區城市優勢互補的好例子。他又指，琶洲碼頭試運以來大受歡迎，許多港商認為新航線使他們前往廣交會更加方便，更推薦外國參展商可以先坐飛機來港，再轉乘新航線到琶洲。

他認為，新航線既能發揮香港國際航空網絡廣闊的獨特優勢，也能助力廣交會的進一步國際化，促進大灣區的整體發展和競爭力。