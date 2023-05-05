區議會改革｜李華明指對新方案失望　但民主黨仍應參選

新一屆區議會將大幅改變，由直選議員加當然議員轉為直選、委任及地區委員會互選加上當然議員，直選議席大降至只有88席，並增設參選門檻，要先得到3個地區委員會各3張提名票。



民主黨元老李華明在報章撰文，認為大減直選議席令人費解，但民主黨應繼續參選。



民主黨未決定是否派人參與區議會選舉。（資料圖片）

若不參選市民不投票 「對各方面都沒好處」

李華明在《明報》撰文，指今屆政府推翻了歷屆政府的改進，倒退到1982年由政府官員出任區議會主席的年代，是過份擔心區議會被「反中亂港」人物操控。

李華明表示，明白不少黨內核心人物對新方案極為失望，坦言自己也不例外。但他稱，作為立足香港的政黨，倘認為選舉方式不利參選或害怕失敗，就拒絕參與選舉，「會令不少仍然默默支持民主黨的市民失望」。他說，「到時真的不走出來投票，這對各方面都沒有好處！」

李華明。（資料圖片/廖雁雄攝）

指現有7名區議員不會被取消資格

現時民主黨有7名區議員，而區議會通過了宣誓，李華明稱他們肯定不會被取消資格。如在此基礎上再鼓勵新人參選，他認為會得到市民支持，又說自己到九龍東參與活動時，經常有市民問遇到困難可以找民主黨哪些議員幫忙，足見市民仍然支持民主黨。

李華明表示，過去他支持民主黨繼續參選立法會，今日亦一如以往支持參選區議會，認為若不參選，作為立足香港多年的政黨便不名副實。