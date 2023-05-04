區議會改革｜麥美娟、曾國衞撰文批許智峯：圖再禍國殃民

專責推銷剛公布的完善地區治理方案的民政及青年事務局局長麥美娟，與政制及內地事務局局長曾國衞聯合撰文，譴責已棄保潛逃海外的前民主黨立法會議員許智峯發出的不支持改革方案的聲明，指摘許用心惡毒，仍死心不息，試圖再禍國殃民。



許智峯在政府公布方案後，於社交媒體發布以「2019年末代民選區議員不支持2023年區議會假選舉」的聲明，包括許智峯在內有31人具名聯署支持，另有4人匿名支持。他們指2019年區議會選舉，452位民選區議員，被當時逾七成選民、近三百萬人選出，可惜民意遭打壓和無視，批評中央和港府摧毁中英聯合聲明及《基本法》承諾的「一國兩制」。因此，他指任何對這個民主和合法性已被破壞的區議會的參與，均是變相為虛假的選舉背書，是反民主而行，作為「香港最後一屆被民主投票選出的區議員」，不會支持這個實質為欽點橡皮圖章的所謂「完善地區治理」方案。

兩位局長在社交媒體發出以：「嚴厲責斥逃犯許智峯虛假誤導貼文」為題貼文，指剛看到涉案棄保潛逃通緝犯許智峯在社交貼文，聲稱聯同一群所謂的「末代區議員」表示不支持政府剛公布的完善地區治理方案。

斥許智峯用心惡毒 妄想蠱惑禍害港人

他們形容逃犯許智峯是當年反中亂港的破壞分子，勾結外部敵對勢力，透過當年不完善的選舉制度，煽動蠱惑人心，奪得立法會及區議會議席，並藉此攪亂香港，作出種種倒行逆施、助長黑暴攬炒、破壞社會秩序、阻撓政府施政、宣揚港獨和危害國家行為。當年自詡為民主鬥士，卻是一副假面孔，結果當執法部門採取拘捕行動，他須面對法律刑責時，卻虛稱前往外國交流而騙得法庭批准，離港後去如黃鶴。

兩位局長指對於這種連自身所作所為都不敢勇於面對的卑鄙懦弱小人，其貼文本不值一哂，但考慮到其用心之惡毒，仍妄想蠱惑禍害港人，為正視聽，他們特撰文責斥其謬誤之處。

圖漁目混珠、顛倒黑白

文章指，首先，逃犯許智峯聲稱區議會本身有實際政治權力存在，是一個有政權正當性及可以代表香港人民權力的法治組織云云。惟《基本法》第97條正文清楚說明：「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。」條文清楚明確：一是區域組織的本質是「非政權性」；二是區域組織是諮詢性、服務性的組織，足證許是指鹿爲馬、鬼話連篇。若許不是對《基本法》一竅不通，就肯定是試圖再次以過往魚目混珠、顛倒黑白的慣常蠱惑技倆矇騙大衆。

此外，許又採取以往以假亂真、混淆視聽的手法，編造了一連串毫無根據、口號式的胡言亂語，賊喊捉賊，恬不知恥。

促許智峯回港自首 否則一輩子淪為逃犯

他們二人再次譴責許仍死心不息，試圖再禍國殃民，更建議許不如坦然回港自首面對法律制裁，儘管會受到法律懲處，起碼是良心所安，日後仍可改過自身，重新做人。他們指，若許仍執迷不悟，最終只會一輩子淪爲逃犯，終身遭人唾棄：「別以為抱著外國乾爹大腿就可逍遙一世，兔死狗烹，乃千古之律！」