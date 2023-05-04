區議會改革｜立會商方案　謝偉俊：是倒退但要向前看　憂官員大權

政府提出完善地區治理方案時，指區議會過去「行錯路」。立法會民政及文化體育事務委員會及政制事務委員會今日（4日）舉行聯席會議討論改革方案，選委界立法會議員謝偉俊形容方案是倒退，但呼籲要向前看。



他質疑當日後地區事務全部權力集中民政事務專員身上，區議員又要按指標做事，而懲處機制全由官員掌控，憂慮區議員不敢提反對。



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謝偉俊稱，《基本法》中的區域性組織的形容，較適合地區分區、滅罪和防火等組織，以往中央盡量不改動制度，讓區議會「勉強」存在。他質疑現時更改制度，如同「鬧鐘」要「Reset（重設）到零」，他形容重設當然是倒退，再回到正軌重來，但呼籲大家要重新向前望。

謝強調，當然反對以往的民粹，但如果要保留區議會，應考慮其存在價值。對於新引入的履職監察機制，他指要做到公平、公開、公正，但現時建議最終由民政及青年事務局作處理和決定，局長權力很大，而上訴都由政務司司長處理，即全部都是官員主理。

麥美娟解釋不設副主席理據

政府提出的完善地區治理方案，除了由民政事務專員擔任區議會主席外，也不設副主席一職。選委界立法會議員管浩鳴則質疑為何不讓區議員擔任副主席。民政及青年事務局局長麥美娟指，民政事務專員擔任主席可更好統籌、理順地區工作。她指，副主席職責是當主席缺席時代為履行主席職責，而公務員架構中，不會沒有民政專員，因始終可以有署理專員職位，已可履行區議會主席職責。

區議員開會只坐15分鐘或違規

選委界立法會議員吳傑莊則問及履職監察機制下，如何計算出席率、行為不檢點包括甚麼行為等。麥美娟解釋指，有人出席會議很短時間，例如坐15分鐘就走，可能要處理出勤情況；作出令市民失望行為、個人行為不檢點等有準則啟動調查。她指監察委員會非常設，該委員會包括1個非區議員及4個非當區議員，調查及有建議交民政及青年事務局局長處理，如區議員不服可以向政務司司長投訴，認為體制完善。

工聯會倡多委任勞工基層及青年代表

工聯會理事長、立法會議員黃國則指以往政府委任公職，往往傾向選擇專業人士，缺乏前線基層代表，因此建議未來的區議會應委任一定比例的勞工基層代表，例如，基層工友、職業司機、街坊「地膽」等，讓區議員的組成更具廣泛代表性，有助政府掌握社情民意。另一名工聯會議員陳穎欣指，有賣國者對香港抹黑，過往區議會拉布、衝擊、奏唱港獨歌，令議會文明大倒退。她建議委任區議員要有青年代表，發言中亦稱曾任區議員的麥美娟作「師傅」。

當官員回應時，曾國衞笑言讓「師傅」先作回應。麥美娟指相信有不同年齡、界別背景的人參與區議會，重塑區議會的目的是收集不同意見。曾國衞亦指相信麥會爭取有青年加入區議會。

陳穎欣在本屆立法會選舉，接下麥美娟一直扎根的新界西南選區；麥當時則轉至選委界參選，及後再辭去議員職務加入政府。