區議會改革｜曾國衞：12月進行區選　麥美娟：開會次數屬工作指標

政制及內地事務局長曾國衞今早（5日）在一個電台節目指，新一屆區議會選舉與議員的委任工作會在12月進行。他又稱，以往區議會有非愛國人士興風作浪，認爲重塑區議會職能，能落實愛國者治港原則，又強調只要愛國愛港、有能力，不論黨派及背景均歡迎加入區議會。



至於會制訂區議員行為守則的民政及青年事務局局長麥美娟則指，會就地區工作訂立指標，包括區議員開會次數、有無會見市民、辦事處開放時間等。



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曾國衞指，直選、地區委員會選舉及委任工作均會在12月中進行，期望能在下年一月與現屆區議會無縫銜接，會考慮提供包括電子化投票等安排。

今次是政府較明確說明下屆區議會選舉的舉行月份，政府星期二（2日）公布訪案時，發言人只表示，為讓第七屆區議會可如期在明年一月一日就任，政府正進行《2023年區議會（修訂）條例草案》的草擬工作，會盡快提交立法會審議，目標是在立法會今年暑期休會前完成修例工作，以期於今年年底進行區議會選舉。

麥美娟：工作指標包括開會、會見市民次數

而負責執行區議員履職審查機制的民政及青年事務局局長麥美娟指，如有3位當區議員及區議會主席、即地區民政事務專員，就議員涉及的不當行爲提出投訴，可要求民青局成立委員會調查，或由區議會一半議員動議調查。委員會成員包括一名非區議員及4位非當區區議員，被調查的議員不服可向政務司司長提出上訴。

麥美娟又指，會就地區工作訂立指標，包括開會次數，有無會見市民，辦事處開放時間等。 她重申，由民政專員擔任區議會主席是體現行政主導，同時擔任關愛隊總指揮，認爲能更好協調不同地區諮詢組織及政府部門的運作。

當年透過委任制度晉身區議會的麥美娟指，自己22歲大學畢業即擔任委任議員，認爲如果當年無委任制度，自己可能都未必會參與區議會工作。她強調，重塑區議會將令區議員日後有更多渠道接觸市民，向政府反映民意，協助制定政策，又指過去區議會組成無協同，難處理跨選區問題，相信透過多渠道產生的區議員能更好合作，可以像立法會議員一樣，成立聯合辦事處服務市民。

她又相信日後會有更多渠道，讓熱心地區事務的青年參與區議會工作。