李家超：網絡與科技更發達　越要提防虛假信息氾濫

行政長官李家超今日（5日）出席香港報業公會最佳新聞獎頒獎典禮致辭時示，人工智能（AI）帶來很多改變，但取代不了人與人之間的真實感情、關懷和同理心等，當網絡與科技更發達，便越要提防虛假信息氾濫，由秉持專業操守的傳媒據實報道、守護真相，更是迫切及重要。



他又稱期待來年的最佳新聞獎由好消息雄據，包括經濟增長強勁、全球人才匯聚香港，及香港在不同方面名列前茅等。



李家超指，人工智能（AI）發展近期受到廣泛關注，甚至可以當主播、寫文章、製作圖片，及做簡單分析及評論，但他相信也有很多東西是改變不了、也取代不了，包括人與人之間的真實情感、關懷和同理心等。他說，當網絡與科技更發達，便越要提防虛假信息氾濫，由秉持專業操守的傳媒據實報道、守護真相，更是迫切及重要。

他期望新聞界帶領市民更認識香港的發展新機遇，多為香港發聲，說好香港故事，同創香港在新時代的新篇章，在國家發展當中作出貢獻。

李家超：期待本港新聞界多報道剖析大灣區重要性

李家超又提及早前到大灣區訪問，有不少新聞工作者隨團採訪，他感謝大家連日來的辛勤報道，令市民更全面地了解他們當時的工作。他強調，推動高質量發展對大灣區建設至關重要，作為大灣區一分子，香港各界都應該更深入認識大灣區不同地方的最新發展。他期望香港新聞界在履行社會責任，向公眾傳播信息時，通過更多採訪、報道，為讀者深入剖析大灣區對香港和國家未來的重要性。

他又稱，英文有句諺語是「no news is good news」，但好消息都可以是好新聞，希望本港新聞界多向社會及讀者報道好消息，讓市民多感受到在香港這個家園，有許多值得鼓舞及感溫暖的地方，增加市民的自信心，使社會更有動力向前推進，共同進步。