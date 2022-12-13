中大段崇智：假新聞如Omicron　嶺大鄭國漢：不少人患民主幼稚病

本港九間大學校長及副校長今（13日）齊出席一個教育論壇，討論學生德育培訓及創科等議題。中文大學校長段崇智形容現今「信息流行病」（infodemic）成災，社交媒體及假新聞就像病毒一樣，「病毒散得好快，一傳十、十傳百，好似Omicron咁一傳十百」，認為需要有「疫苗」，例如在大中小學設邏輯課，教導學生有明辨是非能力。



嶺南大學校長鄭國漢則直言有不少人、包括一些高級知識分子均患上「民主幼稚病」，在不清楚民主制度操作情況下，憑其理想去反對另一制度，建議應在大學設比較政治課程。



段崇智指近年「信息流行病」爆發

九間大學校長及副校長出席田家炳基金會40周年教育論壇，展開道德教育、創科及人文議題的討論。中大校長段崇智表示，若想學生「醒目啲」，必先讓他們分辨「邊啲啱邊啲唔啱」，惟近年「信息流行病」爆發，社交媒體（social media）及假新聞（fake news）尤如病毒一樣散播。他表示，該些病毒如新冠、Omicron般傳染力強。

啲virus(病毒）即係social media(社交媒體）同fake news(假新聞）……病毒散得好快，一傳十、十傳百，好似Omicron咁一傳十百 中大校長段崇智

面對「病毒」，段崇智稱首先要有「疫苗」，所謂「疫苗」即是與「病毒」相似的東西，例如應在大中小學均設邏輯課堂，教導學生分辨一真一假，更指芬蘭在該方面做得很好。他又指，萬一不幸「中招」，則要「吃藥」，即可找些具公信力人士矯正錯誤。

好似中咗Covid補返身，食返啲（中成藥）蓮花清瘟。 中大校長段崇智

段崇智更稱，萬一「染疫」後病情嚴重，有人相信錯誤資訊，因此做錯一些事，則須負上後果。他指必須從小開始讓學生明辨真偽，但承認並不簡單，某些國家或大學已著手研究信息流行病的治療方法，Google亦正努力當中，但拒評Google「香港國歌」置頂事件。

問及有議員建議中大校董會改革，段稱自2009年起已一直在討論當中，暫無任何結論，「應該唔係針對我。」

香港九間大學校長及副校長今出席一個教育論壇。（何瑞芬攝）

鄭國漢指學生思想在高中成形 大學才教事半功倍

另一校長、嶺大校長鄭國漢發言時亦提到學生思想在高中成形，大學才教育則已太遲，故反華、港獨若可提早肅清，大學教育必然事半功倍，惟不少人患「民主幼稚病」，包括一些高級知識分子。

根本唔知自由民主實際操作同優點缺點，純粹經理想民主制度運作，去憑去支持某種民主制度而反對其他。 嶺大校長鄭國漢

他指全球有不同民主及中央集權制度，認為大學應設比較政治課程，毋須講哪些制度好與不好，用數據及實例說話，並指美國自由民主亦有許多問題，「槍械問題、貧富懸殊點解決？」他強調自由民主制度各有優劣。