民建聯倡專責部門助追討贍養費　稅務等行政手段迫如常支付

立法會《家事訴訟程序條例草案》委員會今午（8日）將與政府當局逐項審議條例草案，民建聯於上午召開記者會，重申要求政府除簡化現行程序外，亦應成立專責部門，協助離婚婦女追討贍養費。



民建聯工商專業委員會成員、註冊社工朱麗玲表示，離婚求助者時常面對離婚漫長手續及程序，在過程中甚至會因離婚衍生家暴等問題，完成手續後又要面對追討贍養費的壓力。

民建聯立法會議員李世榮指，他經常接收到離婚婦女的求助，即使法庭批出離婚判令，要求前夫支付贍養費，但基於前夫「走佬」令到婦女追討無門，直言：「在雙方關係差時，即使有判令也難以執行。」朱麗玲補充指，甚至有前夫另組家庭後，婦女要透過小朋友向前夫追討贍養費，無形中令小朋友成為磨心。

有國家以稅務、出入境等手段迫支付贍養費

民建聯立法會議員葛珮帆期望，政府可設立針對單親家庭的專責部門，當中包括協助離婚者追討善養費。她例指，有國家以稅務、出入境限制為「手段」，迫使離婚的其中一方如常支付贍養費，履行離婚判令中的責任。

她又指，即使當局正準備簡化家事訴訟程序，但有不少單親媽媽仍難以理解當中的法律例文，她建議政府善用科技，如ChatGPT等軟件，綜合不同資訊後，為離婚者提供簡單易明的意見，令法律門外漢更易掌握各程序資訊。