區議會改革｜李家超：把叛港者排除議會外　令政策一定能「落地」

行政長官李家超表示，政府提出完善地區治理建議方案，重塑區議會，並強化地區治理架構，目標是令政府政策日後一定要「落地」，交到市民手中、心中。他重申，方案旨在把背叛香港利益的人，排除在議會外，強調與政見無關。



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李家超接受《大公報》及《文匯報》專訪時指出，區議會作為為市民提供諮詢、服務的區域組織，應回歸《基本法》定位。他指，政府過去將一些工作交由區議會處理，導致政策到 「落地」 環節時沒有直接參與，無法了解宣傳效果及民意，認為今次完善地區治理，除優化區議會職能及組成方式外，更強化行政主導，令整個地區架構及治理體系都得到加強，而區議會亦重回非政權性諮詢組織的定位。

他指，過去出現亂象時，議員無法關愛社區，當議會回歸正常，區議員的發展空間及機會將更多，討論的問題會更聚焦，他舉例：「不會講交通問題時，又突然跳到政治問題。」

委任議員用人唯才 民政專員發揮行政主導

根據政府建議，年底改選的區議會重新引入委任議席，有179名委任議員，究竟委任準則為何？李家超稱，會以用人唯才的原則，考慮他們的背景、能力、知識及工作態度。他強調，新方案要把背叛香港利益的人，排除在議會外，與政見無關，只要是支持「一國兩制」，願意擁護《基本法》及效忠特區，有心服務社區，都可以透過不同渠道加入區議會。

日後的區議會主席將由民政事務專員出任，不再由議員互選產生，李家超認為專員最了解地區事務，可以在行政主導方面發揮最大作用，令地區治理更優質和高效。李家超指，國家主席習近平去年七一講話，提出特區要着力提高治理水平，在治理工作上，特區政府層面與地區層面息息相關。

承諾必定跟進市民對區議員的投訴

今次改革亦在區議會引入履職監察制度，他指任何市民若認為某一名區議員表現不理想，可向區議會主席投訴，再啟動調查，承諾政府在收到投訴後，一定會跟進。

至於會否擔心選民登記人數會下降，他相信大部分市民經歷了過往的區議會亂象後，都明白完善地區治理架構的重要，呼籲市民踴躍登記做選民，政府將開展一系列宣傳，向市民講解新方案的重要性。

他又指，完善地區治理建議方案按照三個指導原則進行，包括國家安全必須放在首位，貫徹「一國兩制」 方針，全面落實 「愛國者治港」 原則，亦要充分體現行政主導，三個原則相輔相成，區議員在參與地區治理的過程中，每一項原則都必須遵循。