孫玉菡北京拜會夏寶龍　匯報勞工和福利事務的最新工作及未來方向

勞工及福利局局長孫玉菡今日（9日）繼續在北京的訪問行程，他上午拜會國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，匯報勞工和福利事務的最新工作及未來方向，下午拜會人力資源和社會保障部副部長俞家棟及高層官員，就特區政府吸引人才和勞工政策及國際勞工組織事宜等雙方關心的議題進行工作會議，隨後參觀位於北京的宋慶齡托育園，觀摩當地嬰幼兒照顧和託管服務。孫玉菡一行明日（10日）離京前會到訪一個養老園區，明晚將返抵本港。



勞工及福利局表示，孫玉菡上午拜會國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，向其匯報勞工和福利事務的最新工作及未來方向，包括各項改善民生工作的進展，提到特區政府會全面準確貫徹「一國兩制」方針，着力提高治理水平，勞工及福利局亦會做好招才引智的工作以強化競爭力，同時照顧弱勢社群，建設關愛共融香港。

孫玉菡下午又拜會人力資源和社會保障部副部長俞家棟及高層官員，就特區政府吸引人才和勞工政策及國際勞工組織事宜等雙方關心的議題進行工作會議。孫玉菡指出全球人才競爭及人力短缺在疫情後加劇，香港作為粵港澳大灣區及海外人才門戶，特區政府會加強與內地多方面人才交流，助力建設大灣區人才高地，推動區域及國家的高質量發展。

參觀北京宋慶齡托育園：優質託兒服務釋放婦女勞動力

隨後孫玉菡及團隊參觀位於北京的宋慶齡托育園，觀摩當地嬰幼兒照顧和託管服務。他表示，內地優質託兒服務模式對改善本港幼兒服務質和量，以及釋放婦女勞動力甚具參考價值。孫玉菡傍晚出席內地最大人才線上服務平台之一「獵聘」主持的直播對談，介紹香港引才政策措施及獨特優勢，期間他深入了解平台如何進行就業配對，特別是招攬高端及海外人才，滿足各行業的發展需要。

代表團明日（10日）離京前會到訪一個養老園區，了解醫養結合促進在地安老的經驗；亦會與中國企業聯合會代表會面，感謝企業為特區政府的「大灣區青年就業計劃」提供多元及優質就業機會。孫玉菡一行明晚將返抵本港。