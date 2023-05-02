順利邨躁父持刀挾女｜孫玉菡指案發前3日接獲轉介　當日即時跟進

秀茂坪順利邨前日（4月30日）發生的持刀挾女及恐嚇兒子事件，被捕姓伍（49歲）父親已被落案起訴兩項「刑事恐嚇」罪，今日（5月2日）在觀塘裁判法院提堂。案中女戶主及一對子女飽受驚嚇，盼房署協助調遷；房署指暫未接獲調遷申請；而勞工及福利局局長孫玉菡則在局方的社交專頁指，4月27日首次接獲醫管局專科診所醫生轉介涉案男戶主的個案，當日初步面見男戶主及著手跟進；事發後社署已即時派員協助，並就搬遷事宜與相關部門緊密聯繫。



勞工及福利局局長孫玉菡在局方的facebook專頁指，對事件表示深切關注，並指社會福利署已即時派員聯絡家屬提供協助。文中指，社署於4月27日首次接獲醫院管理局專科診所醫生轉介涉事家庭男戶主的個案，社署社工已於當日初步面見男事主及著手跟進。

當知悉前日的事件後，社署社工昨日（5月1日）亦已聯絡涉事家庭的女戶主，為她提供情緒輔導，社工今日（5月2日）會再與她會面，進一步了解其家庭的福利需要。社署非常關注事件，一定會繼續主動為有關家庭提供適切的跟進和支援。社署亦就他們的住屋搬遷事宜，與相關部門緊密聯繫，及時提供協助。

勞工及福利局局長孫玉菡在局方的facebook專頁交代事件。

事發於前日中午，案中17歲長子報案，稱早前與姓伍父親因瑣事爭執，被父親以言語恐嚇。警員接報趕抵時，伍男情緒激動並拒絕合作，人員遂破門入屋，期間伍男在廚房取出兩把長約29厘米及24厘米的菜刀及生果刀，恐嚇長子及挾持11歲幼女，警員兩次口頭警告無果，施以胡椒水發射器將其制服及拘捕。他報稱受傷，與一對子女同被送往聯合醫院，期間伍太在家門外焦急如焚。

伍太事後接受《香港01》訪問時指，丈夫無業十多年，有精神病紀錄，近年染上賭馬習慣，經常責打子女。前日案發後，子女均希望盡早搬走。房屋署回覆《香港01》時稱，暫未接獲調遷申請，但會與社會福利署緊密聯絡，為戶主提供適切協助；署方亦留意到單位大門在事件中受損，會安排緊急維修。