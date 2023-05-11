蔡若蓮訪英出席世界教育論壇　發表演說並與多國教育官員談合作

教育局局長蔡若蓮在英國倫敦出席世界教育論壇，與來自不同地方的教育官員共商未來教育政策。在當地周三（5月10日）上午，蔡若蓮在論壇的專題演講中以「科技融入教育」為題，闡釋教育局支援學校和教師在教學上應用科技的全方位策略。在出席論壇期間，她與以色列、哈薩克、巴基斯坦及英國的教育官員會面，商討加強香港和各地的教育合作和知識交流。



蔡若蓮在演講中表示，香港是個資訊科技基建設施普及率高的城市，有助香港在數字競爭力方面名列世界前茅。教育局致力加強學校的資訊科技基建設施和教學資源，並透過科技教育課程，促進編碼和計算思維，提升學生的創意解難技巧，以及將科技應用於生活各個方面的能力。

她指出，教育局為學校領導和教師提供專業發展課程，內容涵蓋人工智能和大數據等科技的運用，同時制定《香港學生資訊素養》學習架構，培育學生正確和有效地運用資訊及通訊科技的能力和態度。

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蔡若蓮隨後禮節性拜會中國駐英國大使鄭澤光，介紹香港教育的最新發展。下午，她到訪倫敦大學瑪麗皇后學院，了解該校的應用科學和數碼科技課程，以及探討該校與香港高等院校的合作機會。她表示，香港擁有世界級專上院校，並提供一系列便利非本地學生的措施，歡迎他們來港升學交流。

除出席世界教育論壇連串專題活動，蔡若蓮亦分別與出席論壇的以色列教育部部長Yoav Kisch、哈薩克科學和高等教育部部長Nurbek Sayasat，以及巴基斯坦聯邦教育與職業培訓部長Rana Tanveer Hussain會面，商討加強香港和三地的教育合作和知識交流。

於當地5月8日，蔡若蓮先後與英國教育部國務大臣祈禮勤及經濟合作與發展組織教育與技能總監Andreas Schleicher會面，就不同的教育議題交換意見。她亦與英國教育研究機構Cambridge Partnership for Education代表見面，了解機構協助提升教育制度質素的經驗。

蔡若蓮翌日與英國商業及貿易部國際職業技術教育與培訓專員Jonathan Ledger和英國職專教育機構UK Skills Partnership主席 Jane Rexworthy會晤，了解英國職專教育政策、制度和課程及學生的發展階梯，探討兩地未來在職業專才教育方面的合作空間。

蔡若蓮在當地5月11至12日間，將繼續訪問英國行程。