區議會改革｜DO權力過大？　麥美娟：杞人憂天　曾國衞：層層監察

政府上周提出完善地區治理方案，當中區議會的組成與日後運作有巨變，地區民政事務專員（DO）成為區議會主席，不少人擔心專員權力過大。民政及青年事務局局長麥美娟就此作回應時強調，改革是為了提升地區行政效率，直言：「(小特首之說)是杞人憂天」；政制及內地事務局局長曾國衞也指政府內部有層層監察：「有900幾人睇住。」、不可能「由一個人說了算。」



另外，對於有意見認為隨著民政專員兼任區會主席，政府可考慮把職位開放予AO（政務主任）以外人士出任，麥美娟則認為由屬公務員體制的AO出任民政專員較合適，最重要提升地區行政效率。



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麥美娟與曾國衞一起接受《香港01》專訪時，描述落實完善地區治理方案後的願景，麥美娟指近日很多團體擺設街站收集市民支持方案的簽名，她自己也有接觸市民和街坊，了解他們對方案的意見。

市民反應好直接！（改革）好吖！做到嘢就得，最緊要就係快啲做，市民心聲，最緊要快啲做嘢！ 民政及青年事務局局長麥美娟

有司長參與統籌提升效率

她補充指，以前很多地區設施建設要拖很長時間，有時涉及究竟應由哪個部門負責興建或日後的管理權限。她相信市民最期望這些地區建設能更快地開展。

她強調，日後由地區民政事務專員出任區議會主席，加上設立由政務司司長主持的「地區治理領導委員會」，領導地區治理整體策略、政策和措施；及重新定位由政務司副司長主持、並易名為「地區治理專組」統籌和指揮各政策局和部門地區工作，相信在新架構下可更有效協調和統籌不同部門。

至於為何不是政府內部改善溝通協調提升地區行政效率，而必須對區議會組成動大手術？她重申，區議會改革除了提升效率，也要讓區議會回歸《基本法》規定的諮詢功能。

曾國衞則補充指，欲謀事先謀人，過去一些有志之士未必選擇選舉途徑加入區議會，新制下可以讓他們發揮作用，組成「五光十色、多元的區議會。」他又指，很多地區事務涉及跨部門協作，新架構下有政府最高層作統籌，可以把事情做得更快更好。他強調政府的目標只有一個。

完善區議會的原意好簡單，就係想做好件事。 政制及內地事務局局長曾國衞

至於方公布後，較多人聚焦於民政專員兼任區議會主席的安排，憂慮專員權力過大，甚至有人形容專員為地區「小特首」。麥美娟直指，言論對民政專員不公平，強調民政專員一直站在地區服務最前線，舉例指以去年農曆新年疫情最嚴峻期間，檢測中心大排長龍，正是地區民政事務專員（DO）負責協調，安排旅遊巴士到大排長龍的檢測站，把市民分流至其他人流較少的檢測站；又或者是分發抗疫物資，均是由DO負責。她反問：「嗰時又唔話我哋（地區民政專員）權力大？」

「小特首」之說是杞人憂天

麥美娟重申，指權力過大、「小特首」的憂慮是：「杞人憂天、被誤導、不成立。」她重申地區行政工作是整個政府團隊的工作，強調日後專員：「重的是責任，未來任重道遠」。

曾國衞也補充指：「唔使咁擔心！」因為地區民政專員仍屬公務員體制，公務員內部有更嚴格機制監察，不可能是一個人「說了算」。

上面有民政事務總署、民青局局長、司長（監察），有900幾人睇住。 政制及內地事務局局長曾國衞

現時由AO出任地區民政事務專員，按政府既定政策，他們要定期調職至其他崗位，會否造成地區事務欠延續性、當局會否考慮把DO的任期與區議會任期看齊，一律訂為4年？麥美娟則回應指，政府施制有制度、有紀錄、有工作交接安排，認為無必要把DO任期與區議會任期掛鈎。她指，專員的繼任人會按之前的決定行事，反令工作「更有延續性」。她指2019年就任的區議會，正正推翻了很多上任區議會的決定，令地區工作失去延續性。

政府重申日後由民政事務專員出任區議會主席，會提升地區行政效率(資料圖片)

政府會否規範主席投票意向？

參照現時立法會不成文規定，當就個別議案作表決，並出現正、反意見勢均力敵情況下，主席一般投下反對票。日後由AO出任區議會主席，若區議會面對相同情況，需要由主席投下決定性一票時，DO又應如何處理？若由政府官員的DO投下反對票，會否出現DO「反對」政府的尷尬情況？

麥美娟則回應稱，日後的區議會回歸至諮詢機構：「同事應不會投反對票反對政府政策」。不過，她也指要按情況作決定，要看事情的本質，相信同事會知道如何安排和處理。