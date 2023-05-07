區議會改革｜麥美娟指定位無變　區議員做諮詢反對支持都可反映

政府提出區議會改革方案，直選議席大減。政制及內地事務局長曾國衞今早（7日）在電視節目指，選舉有局限，有很多人才未必以選舉方式去投身社會，認為區議會改革後，有「多元方式、均勻參與」，可吸引到更多不同專業、有心服務的人才加入區議會。



民政及青年事務局局長麥美娟則指，區議會改革後定位無變，只是回歸《基本法》第97條，為政府就地區事務進行諮詢及提供服務。她續指，區議員配合政府在地區進行諮詢，無規定一定要收集支持意見，「可以如實反映市民意見，反對、支持都可以反映。」



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政制及內地事務局局長曾國衞指，在「重塑」區議會時，是希望達到幾個目的，包括去政治化、落實愛國者治港、提升地區治理效能等，綜合幾個考慮，認為目前做法最能夠達到上述目的。

有心有力人士未必以選舉方式

曾國衞續指，選舉有其局限，有很多有能力、有心有力的人，未必會以選舉方式去投身社會，認為區議會改革後，有「多元方式、均勻參與」，可吸引到更多不同專業、有心服務的人才加入區議會。他又形容「選舉係過程」，很多委員會都是委任制，屆時也會考慮不同地區的發展、需要，引進不同人才到區議會，相信市民不會有「選都唔選無擔當」的想法。

就提名門檻，參選區議員的人要得到三個地區委員會共九個提名，曾國衞表示，用意是在於確保參選人士有能力、且有心去做地區工作，並指不想再出現以往一些政治素人以政治口號取得議席的情況出現。

個人政見立場非重要考慮

民政及青年事務局局長麥美娟稱，近日在街站宣傳，接觸到的市民普遍支持改革，「普遍覺得做好個區、唔好咁亂。」她在節目中也強調，政府委任原則是「因材而用」，是要視乎人才的能力、及是否有心服務社會，續稱「一個人嘅政見、立場，唔係重要考慮因素。」

她又指，如果特別提出讓不同政見的人優先加入區議會、或某些已參與社區服務的人不能入區議會，都有機會造成不公平，重申加入區議會是視乎才幹、熱誠、及是否有貢獻。

被問到區議會定位是否有改變，麥美娟則回應指「區議會定位無改變，只係回歸《基本法》第97條的初心。」她續指，基本法相關條文已列明區議會兩個功能，一是為政府就地區事務進行諮詢，二是提供服務。

對於有意見指區議員將來或難以反映市民的反對意見，麥美娟表明，當市民對某些政策有反對意見，如基本法列明，區議員要做的是配合政府在地區進行諮詢，但沒有規定只能收集支持的意見，指出區議員「可以如實反映市民意見，反對、支持都可以反映。」

負面清單不包括不可持反對意見

麥美娟也提到，當局制定的負面清單中，沒有寫道區議員不可以表達市民反對的意見，只要表達是理性、方式需符合香港法律，不會擾亂社會秩序。

她續批評在以往的區議會，「好似要嘈、要反，先係做嘢」，特別是2019年後更欠理性討論與表達空間，「我以前經驗，討論議題唔係按市民需要，係政見，你贊成我反對、我贊成你反對，唔想再見到。」她形容「去政治化」並非不能再討論政治，而是避免上述情況。