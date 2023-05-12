明報尊子漫畫停刊　李家超：傳媒要向社會負責　專人審視圖書內容

特首李家超由重慶回港，被問到問到《明報》尊子漫畫停刊事件，強調不容許任何失實、偏頗、污衊或誤導的訊息，又指傳媒要向社會負責任，並有專業人士在圖書館審視刊物是否適合公眾借閱。



5月9日《明報》尊子漫畫，評論政府委任防火、滅罪委員會，民政及青年事務局批評抹黑政府委任原則。

李家超說香港新聞自由和言論自由受到《基本法》保障，但反對任何失實、偏頗、污衊或誤導的訊息，又表示特區政府會直斥其非，以正視聽，而傳媒機構在這方面有責任。

政府每日收到不同意見，包括傳媒，有很多意見很尖銳，但不容許任何失實、偏頗、誤導和污衊的訊息。他認為負責任的傳媒要考慮日常運作之中提供的訊息，是否公眾的期望、社會的責任和專業的操守，認為傳媒要向社會負責。

記者於香港公共圖書館網頁中圖書館目錄中不論搜尋「尊子」或其著作，均只顯示「沒有符合的檢索結果」。（公共圖書館網頁截圖）

如圖書內容犯法或帶有道德上的不良意識 要考慮是否適合

康文署圖書下架了尊子的書籍，是否代表違反國安法，之後有沒有機會上架。李家超指要考慮是否犯法及會否為社會帶來不良影響，例如是否涉及國安法或淫穢不雅，或帶有道德上的不良意識，都是考慮是否適合借及公眾閱讀，強調這是政府一向的立場和方針。他說，有專業人士在圖書館審視書籍或刊物是否適合公眾傳閱。

至於警方國安處取走「國殤之柱」取證，李家超稱，刑事案件檢取的證物是依照法律規則和法庭程序去進行，重申香港對這些案件一向是依法行事。