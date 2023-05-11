明報尊子漫畫停刊　麥美娟不評論相關決定　惟必須澄清不實言論

多次被政府官員批評的《明報》尊子漫畫，將於星期日（14日）起停刊。曾經批評尊子漫畫內容的民政及青年事務局局長麥美娟表示，不評論個別機構人士的決定，又表示政府會虛心接納不同意見，但必須澄清不實的言論。



明報新聞網證實「尊子漫畫」將於周日起被停刊。（明報新聞網）

尊子漫畫近年多次被政府批評，過去半年更6次被不同部門或官員指摘。例如去年10月一幅涉及「人才辦」的漫畫，寫着「急聘世界級人才薪高糧準接受苛政管治者優先錄用」，而被勞工及福利局局長孫玉菡發文不點名批評。

最近一次是周二（9日）一幅有關委任防火委員會、滅罪委員會的漫畫，內容稱學歷不同於工作能力，又指會考中英數不合格、膽固醇過高、有心臟病、色盲都沒有問題，只要特首認為合適都可以委任做防火、滅罪委員會委員，由他們把關篩選區議員，市民都很放心。

5月9日《明報》尊子漫畫，評論政府委任防火、滅罪委員會，民政及青年事務局批評抹黑政府委任原則。

麥美娟批評該漫畫扭曲、抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則，內容無視事實，混淆視聽，並帶有歧視成份，侮辱膽固醇過高、患心臟病、色盲等人士，暗示他們無能力貢獻社會，有違傳媒道德。

民青局又稱，近日《明報》接二連三針對政府完善地區治理建議方案作出一些誤導性的言論，扭曲解讀建議方案內容，屬政治凌駕道德的行為。