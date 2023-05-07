區議會改革｜議會多元化　唐英年：市民在巴士站垃圾站都可提意見

自政府上周公布區議會改革方案後，各政黨、組織頻頻擺街站爭取市民支持方案。全國政協常委唐英年今早（7日）現身灣仔街站，他認為新方案令議員可透過多種渠道進入區議會，組成一個多元化的議會，直言：「令到市民在每一個街頭、每一個角落、每一個巴士站，每一個垃圾站，他們都有意見可以提供。」



唐：直選不是唯一反映民意的機制

唐英年表示，在不同渠道下產生的區議員都代表著不同的社會階層，組成一個多元化的議會，提高地區治理能力，「為了更好的去服務市民，令到市民在每一個街頭、每一個角落、每一個巴士站，每一個垃圾站，他們都有意見可以提供。我認為這樣才是一個完整、運作良好的區議會。」

不過外界質疑民選議席比例大幅減少，或會影響其認受性。唐英年反駁指，直選不是唯一反映民意的選舉機制之一，強調多議席產生渠道的議會，才可以吸引不同背景人士加入。

何超瓊：部分市民不太熟悉方案內容

港區政協何超瓊和人大代表霍啟剛等人亦有現身支持。何超瓊期間逗留半小時，指連日來與市民接觸，發現仍有部分市民不太熟悉方案具體內容。

霍啟剛重申，以往的區議會令社會各屆的文藝及體育活動無法取得資助，形容當時以「政治掛帥、政治審查」的方式去審批恆常體育活動。