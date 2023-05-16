圖書下架｜蔡若蓮未回應學校會否效法　馬逢國：冇睇過不評論

康樂及文化事務署轄下公共圖書館，把部分學者和民主派人士所著的非政治書籍下架，至於全港學校圖書館會否跟隨康文署的做法，身在北京的教育局局長蔡若未有明確回應，只強調學校圖書館每年都檢視藏書，確保能配合各學科的教學和學習需要。



而曾代表體育、演藝、文化及出版界晉身議會、現屬選委界別立法會議員的馬逢國被問及為何愛情小說也要下架時，稱：「冇睇過、不評論。」



身在北京出席活動的蔡若蓮今日（16日）被問到學校圖書館會否下架部份學者和民主派人士的書籍時，她只強調，學校圖書館每年都會檢視藏書，確保能配合各學科的教學和學習需要，並且不會為帶生帶來錯誤訊息。她說，教育局會向學校提供清晰指引，相信圖書館主任有專業判斷。「我們不會說某一類書一定能用，某類書一定不能用。」

而立法會議員馬逢國接受《香港01》查詢時指，指公共圖書館有自己的館藏政策及有委員會審批藏書名單，指自己不清楚有關準則。他認同藏書愈多愈好，但奈何資源及空間有限，無可能全世界的書籍都收藏。

愛情小說也下架？ 馬逢國：冇睇過、不評論

被問及民主黨前立法會議員鄺俊宇所撰寫的愛情小說亦被下架，特首李家超今早指康文署審批書籍的原則包括是否符合香港利益等，而愛情小說如何違反香港利益時，馬逢國指：「我冇睇過你講嘅嗰啲朋友嘅書，都唔知入面嘅內容係點，所以我評論唔到」，並反問道：「點解你唔問圖書館、康文署？」

《明報》日前宣布停刊載「尊子漫畫」後，隨即被揭發香港公共圖書館已將尊子的著作全數下架。之後，《香港01》嘗試在公共圖書館網站搜尋本港政治學者馬嶽、沈旭暉、許寶強、方志恒，發現全部均顯示「沒有符合的檢索結果」，即使曾被推薦、與政治無關的文學著作亦無法再搜索，反映有關書籍或已被下架。

除本港的政治學者外，前立法會議員、大律師吳靄儀的著作亦無法再搜索，以往公共圖書館亦曾推薦過其書籍，包括她筆下與金庸相關的著作。另一位前議員、民主黨的鄺俊宇是知名愛情小說作家，更曾任公共圖書館諮詢委員會，其小說亦曾在公共圖書館中上架，包括2017年出版的《有一種幸福叫守護》但現時亦已無法以其名字搜尋到任何館藏。

已故支聯會前主席司徒華的著作《大江東去：司徒華回憶錄》亦無法再搜尋，其筆下其他曾上架的書籍，包括《起看星斗》亦已消失。