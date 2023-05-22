反修例｜張欣宇：約150被捕者獲警通知不起訴　料檢視程序到尾聲

撰文：文睿
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反修例運動中逾6000名被捕但一直未被檢控人士，部分人終知悉「命運」。一直關注反修例被捕人士情況的新界北立法會議員張欣宇向《香港01》表示，自2月初起至今，先後有約150名被捕人士向他透露，已接獲警方通知不作起訴及結案。他們主要涉及非法集結、公眾地方行為不檢等罪行。他相信當局整體的檢視程序已到尾聲。

2019年爆發的反修例運動有逾萬人被捕，時隔近4年後，仍有超過6,000人未被起訴。警務處處長蕭澤頤今年2月曾透露，正檢視相關未被起訴個案，期望在今年2月有決定及作出公布。

張欣宇表示，過去接收到約170個涉反修例運動而未能申請回鄉證的求助個案，其中約150人於今年2月至5月期間，陸續收到警方透過電郵、口頭、及致電通知不作起訴及結案，惟部分當事人需要自行追問警方，才獲悉不作起訴。據悉，接獲通知不作起訴的當事人主要涉及的事項包括非法集結、公眾地方行為不檢等。

張欣宇指，被捕人士眾多，即使警方「火力全開」每天也至少檢視約200宗個案，理解警方處理需時。惟他再次重申，希望當局可加快審視個案進度，令被捕人士不用「心掛掛」。

一哥曾稱爭取今年2月之內有公布

警務處處長蕭澤頤今年1月曾向議員表示，警方會爭取在今年2月之內，公布如何處理反修例運動中約6,000名被捕但未被檢控者，包括約900名涉及包圍理大案件的被捕者，並將清楚交代警方會「檢控」、「繼續調查」，還是「銷案」。但後來有消息指，由於涉及人數眾多，而情況較為複雜，需要更長時間處理，期望3月可以完成所有跟進工作，並公布調查結果。

不過，至今未見警方有任何正式公布。有消息指，警方期望低調處理有關不檢控的決定，故未有「大張旗鼓」地作出宣布，只會陸續通知個別相關人士。

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反修例示威
張欣宇
警務處