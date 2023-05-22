兩電《管制計劃協議》中期檢討　多名議員建議取消恢復供電獎賞

立法會環境事務委員會今日（22日）討論中電、港燈《管制計劃協議》的中期檢討。環境及生態局局長謝展寰表示，政府計劃與兩電中期檢討今年內進行，目前正做準備。實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府必須要調低現時兩電8%的准許回報率，形容「人工任佢哋加」，他又質疑兩電開支「無王管」。



新界北立法會議員張欣宇指，高昂的油價已回落一半，但在《管制計劃協議》下，國際燃油費用未能反映在市民日常電費上，質疑計算方式不合理，直言：「我哋要設計個機制，令到加嘅時間盡量慢，減嘅時候盡量快。」



田北辰倡停電時間與罰則掛鈎

田北辰表示，政府必須調低現時兩電8%的准許回報率，否則兩電「兩電開支無王管，人工任佢哋加」，最終增加基本電費。另外，他建議政府優化賞罰機制，參考港鐵做法，將兩電停電事故的時間與罰則掛鈎。他說：「我的建議比較簡單，用港鐵的機制，不論甚麼原因，停電時間短，懲罰少；停電時間長，懲罰多，簡單、易明，有先例沿用便可以。」

張欣宇指雖然去年6月國際油價急升至高位，約160美元，惟至今已回落至約70美元，但油價跌幅仍未反映在電費中，質疑計算方法不合理，直言會大大減低市民對管制協議的信心，認為「我哋要設計個機制，令到加嘅時間盡量慢，減嘅時候盡量快」。

立法會議員盧偉國指出，在過去停電成日常的年代，家家戶戶都要長備蠟燭在家，由於供電難以穩定，所以復電迅速值得獎勵。然而，隨着供電設施進步，現時供電穩定是一種合理要求，如電力公司引發停電，不應因復電迅速而獲獎勵，認為有關機制需要檢討。

盧偉國認為有關機制需要檢討。（資料圖片）

張欣宇關注內地電纜通報機制

另外，張欣宇追問當局每年會對兩電做多少次穩定性、安全的審核及巡查，又問到去年中電「屯元天」大停電事故，當局有否更新通報機制，要求兩電通報位於內地的電纜情況。謝展寰表示，過去兩年因應能源危機對電價造成壓力，加上去年中電電纜橋及早前港燈停電事故，都反映賞罰機制需要關注，有關事件都會納入檢討內容，但政府對今次檢討持開放態度，並無為範圍劃下界線。

機電工程署署長彭耀雄則指，機電署每年都會對兩電的發電設備、輸電設備進行巡查，包括保養維修等，去年共巡查了180次，自中電大停電事故後對電燈巡查增加3倍。他續指，署方已要求兩電要通報在內地輸電網絡的情況，「即使對港供電無影響都要通報」。