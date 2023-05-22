市民尋求法援受中介影響？　署方指有申報機制確保提名屬個人意願

立法會司法及法律事務委員會今日（22日）就「完善法律援助制度」的最新實施情況進行討論。工聯會梁子穎提到收到不少市民求助，指在法庭尋求法援協助時，被中介遊說提名某些律師，期望當局多作解說，確保市民可透過法援爭取應有權力。



身兼律師的選委界立法會議員陳曼琪質疑，法律援助署的前線員工經常向受助人「講好多嘢」，影響受助人提名律師的意向，導致機制成為人為導向。法律援助署署長莊因東表示，署方有機制供受助人及律師投訴及調查。



梁子穎指收到求助，有市民稱有人在法庭內推介委任法援律師。（資料圖片）

梁子穎表示，收到有市民向他求助指在法庭內收到律師的卡片及資料，經他調查後發現推介人非律師本人，而是中介，指中介從中收取介紹費用協助受助人處理法律事宜，但受助人最終「攞錢又攞唔返，又幫唔到佢哋」。

莊因東表示，自2013年起署方已引入申報制度，要求受助人在申報提名律師時確保提名屬個人意願，非受他人推介或影響。另外，部門前線員工亦會提醒受助人，倘在提名律師時，有任何人聲稱或接觸他們，必定要向職員提出，署方亦會作出跟進，不排除將違例律師除名。

陳曼琪稱法援署員工胡亂評論律師

不過陳曼琪質疑前線員工「講太多嘢」，胡亂評論律師，效果本末倒置。莊因東直言：「部份律師可能會覺得我哋『bad mouth』（講壞話），但我哋會按既定機制去處理」，指倘受助人或律師對署方安排感到不滿，可以向署方或司法事務官上訴。