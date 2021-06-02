法援署長鄺寶昌首評「爆眼女」案：原拒法援申請　感觸工作被誤解

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-02 19:17

法援署近日捲入政治爭議，民建聯立法會議員葛珮帆不滿前年在反修例示威中右眼受傷的「爆眼少女」獲批法援，且可自選大律師，質疑法援制度出現漏洞。 法援署署長鄺寶昌今（2日）首度回應「爆眼少女」案件，稱法援署原拒絕其法援申請，不過由於申請人其後上訴得直，因此在去年9月獲批法援，強調法援署是依法辦事。鄺指出，不論個案是否與反修例運動相關，只要有充份理據並符合經濟條件，便會批出法援，法援署不會就任何個案「落閘」。 被問到有關檢討法援制度的細節和時間表，鄺寶昌稱要與政務司司長研究。

「爆眼女」上訴得直獲法援 鄺寶昌：依法辦事

鄺寶昌出席法律署50周年巡迴展覽暨開幕禮後表示，法援署近日受到批評，令法援署工作受到壓力，當中很多是基於誤解，批評的人士未必清楚整件事。他說，政府沒有給予法援署壓力，政務司司長一直支持並信任署方，但提到有部分壓力來自傳媒，因傳媒未有全面報道事件而引來批評。

被問到關於「爆眼少女」的個案，鄺寶昌稱，當事人於去年1月申請法援，法援署2月已拒絕申請，不過其後當事人提出上訴並得直，因此法援署9月須按程序批出法援，強調是依法辦事。他續指，早前未有解釋，是由於申請人有權上訴至終審法院，待上訴期限完結才可對外解釋。

「法律面前人人平等」的原則不可改變

特首林鄭月娥今早（2日）出席立法會質詢時間時指，法援制度需要定期檢討，包括行政安排、分配案件選取律師等細節。鄺寶昌說，改善法援制度的細節和時間表與政務司司長研究，認為「法律面前人人平等」的原則不可改變，不希望有人因沒有經濟能力而無法尋求公義。

至於會否引入官派律師制度，鄺寶昌指要與政務司司長研究，現行制度實施多年，做法一直很好，但可以再加強溝通及透明度。

鄺寶昌出席開幕禮致辭時，談及法援署最近受到不公道的批評，令法援署備受壓力，期間聲音顫抖，語氣感觸。鄺事後解釋，他只是「有啲哮喘」，並非哽咽。