莊因東接替鄺寶昌出任法援署長　鄺任內曾因「爆眼女」惹建制批評

政府今（4日）宣布，現任法律援助署副署長莊因東將於3月15日出任法律援助署署長，接替將展開退休前休假的鄺寶昌。



公務員事務局局長聶德權表示，莊因東在法律援助服務方面擁有豐富的專業知識和經驗，並具備出色的領導和管理才能，深信他定能帶領法律援助署繼續為市民提供優質服務。



聶德權又表示，即將退休前休假的鄺寶昌服務政府34年，對工作充滿熱誠，盡忠職守；出任法律援助署署長期間，帶領部門面對各種挑戰，並在提升法援服務的質素方面，貢獻良多，衷心祝願他退休後生活充實和愉快。

莊因東於1992年10月加入政府任職法律援助律師，2006年6月晉升為助理首席法律援助律師，2011年6月晉升為副首席法律援助律師，並於2013年9月起出任法律援助署副署長。

即將退任的鄺寶昌任內曾捲入政治爭議，2020年法援署向2019年反修例示威中右眼受傷的「爆眼少女」批出法援，惹建制派批評，質疑法援制度出現漏洞。鄺寶昌去年曾公開表示，法援署遭受批評，令法援署工作受到壓力，當中很多是基於誤解，批評的人士未必清楚整件事。他當時強調法援署是按程序批出法援，依法辦事。