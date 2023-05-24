國泰歧視風波｜林定國料平機會研反歧視法　楊潤雄：要尊重旅客

由律政司司長林定國帶領的第十次立法會前廳交流會於今早（24日）舉行。提到國泰空中服務員涉歧視非英語乘客，林定國表示，相信平機會會研究反對不同形式歧視的法例。文化體育及旅遊局局長楊潤雄補充指，香港向來都是好客之都，加上旅遊業是本港重要產業之一，認為社會上有很強的共識要尊重旅客。



楊潤雄表示，香港一直也是好客之都，認為旅遊業是組成香港的重要一環，更是展現本地文化的機會，相信全港市民均十分關心國泰事件及其處理手法。他認為社會上對事件有很強的共識及清晰態度，期望每個人都可以尊重及歡迎旅客。

周浩鼎倡航空公司聘多元背景空中服務員

會後亦多名議員就國泰事件表示關注，政制事務委員會主席周浩鼎直言，歧視是絕不能接受，認為香港作為國際城市，應要表現出歡迎旅客，他建議航空公司聘請更多多元背景的空中服務員。

民建聯立法會議員陳勇認為，是次事件讓港人可藉機反思「香港如何令人賓至如歸」，他亦建議航空公司進行全球招聘，在點對點的航班中加入有起程地及目的地背景的空中服務員，便於與旅客溝通。

國泰航空有空中服務員涉歧視非英語乘客，國泰航空兩度發聲明道歉，並暫停涉事員工飛行任務，國泰昨晚（23日）公布經調查後，更即時解僱涉事的三名空姐。行政總裁林紹波發表聲明，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。