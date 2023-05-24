國泰歧視風波｜公司向內部員工發信　重申違反守則將被嚴肅處理

國泰航空發生空中服務員歧視非英語乘客風波，繼國泰航空行政總裁林紹波周二（23日）晚代表國泰航空發聲明指，3名涉事的空中服務員被解聘。國泰航空服務董事吳潔文也向內部員工發信稱，國泰已經結束對事件的調查，違反行為守則的機組人員已被解聘。公司相信違規員工的行為，並不反映大多數堅持高標準專業精神和卓越服務的機組人員，但重申違規者將被嚴肅認真處理。



吳潔文在內部員工通訊中稱，有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，國泰認識到問題嚴重性，已第一時間聯繫客戶和相關機組人員了解情況。 公司已經結束對事件的調查，違反行為守則的機組人員已解聘。國泰相信，這類行為並不反映大多數堅持高標準專業精神和卓越服務的機組人員。 但同時重申，任何違反公司政策或行為守則的言論或行為，一經確認，將被嚴肅認真地處理。

為避免日後發生類似事件，行政總裁林紹波將親自率領跨部門專責小組，重新審視服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質。

信中指出，包容的環境不僅對客戶和員工很重要，也還反映了國泰堅持的價值觀。 國泰為致力於成為一個多元化和包容性的機構自豪，將所有人都視為獨立的個體，尊重和重視所有種族和文化背景的人。國泰將繼續從服務交付中的任何不足中吸取教訓，並繼續致力於不斷提高國泰服務的服務質量。