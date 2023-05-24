生育率低迷代母是否出路？　政府：涉道德爭議無意鼓勵及公帑資助

撰文：鄭寶生
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本港生育率處於世界低點，立法會議員林順潮向政府提出書面質詢，指政府未有意改善代母懷孕政策。醫務衞生局局長盧寵茂明言，代母懷孕涉及廣泛膘具爭議的道德和社會問題，強調政府不反對亦不鼓勵，也沒有計劃以公帑資助市民接受相關服務。

林順潮。

強調生育是個人選擇　輔助生育非主要考慮

林順潮質詢指，政府會否檢討資助輔助生育服務的申請資格是否過於嚴厲，以及代母安排的規定有否打擊生育困難父母的生育意慾。

政府回應指，市民是否生育是個人選擇，取決於多項因素，包括個人傾向、生活模式、經濟和當時的社會情況等，輔助生育醫療服務一般而言並非市民作出生育決定的主要考慮因素。目前公私營醫療機構都有提供輔助生育服務，包括體外受精、儲存卵母細胞等。

禁止商業和強制代母安排及商業廣告

至於代母懷孕安排，政府一貫的政策立場是不反對但亦不鼓勵，亦認為有需要規管代母安排，以保障家庭地位及兒童福祉和防止濫用。由於生殖科技活動涉及複雜的社會、道德、倫理和法律問題，政府2000年訂立《人類生殖科技條例》時，已訂明禁止商業性質和強制性質的代母安排，並禁制商業交易廣告。

現時香港未有提供代母安排的生殖科技中心。（資料圖片）

香港未有提供代母安排的生殖科技中心，但已有相關指引，包括持牌人必須要求委託人證明已沒有其他切實可行的替代方案，亦要為委託父婦、代母及丈夫提供輔導，令他們清楚明白代母懷孕在醫學、社會、法律、倫理及道德上的含意，亦須評估雙方對孩子的承擔等。

政府指，一直收到有關條例規管和牌照事宜的意見，不止涉及醫學科學和臨床程序，亦牽涉更廣泛和具爭議的道德和社會問題，認為社會未有充份共識，而政府沒有計劃以公帑資助市民接受相關服務。

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