調查指青年因居住空間不足無意生育　稱改善教育、經濟支援有幫助

香港青年‧專業網絡和香港青年聯會，今日（12日）舉辦《香港人口政策與措施倡議書》發布會，就住4月人口政策調查的結果提出意見。



香港青年‧專業網絡主席、立法會議員容海恩、香港青年聯會主席楊政龍，以及立法會議員梁毓偉，今日發表《倡議書》，提出不少青年有對自身競爭力和信心，認為有能力向上流，但大部份人沒有生育計劃，主因是居住空間不足，並有超過一半人憂慮退休生活。



調查在4月於網上進行，共收回961份問卷，73.3%受訪者是18至40歲人士，92.9%有大專或以上學歷。

逾四成認為所學有競爭力 但僅23.9%稱教育助達成人生目標

有41.1%受訪者對當前的工作及工作前景表示滿意或十分滿意，並有41.9%認為所學的知識、技能具備或絕對具備競爭力，令他們未來不會落後於人或被淘汰，更有55.8%有信心或絕對有信心在香港向上流動。然而，只有23.9%人認為，香港的教育制度及教育模式對確立和達成理想和人生目標有幫助或絕對有幫助，更有55.2%人對於退休生活感到非常憂慮或稍為憂慮。

楊政龍認為，調查青年普遍對自身競爭力和往上流有信心，但只有四成人滿意現有工作及工作前景，反映政府需要為他們增加獲得感。

未有子女者63.7%無意生育 已生者83.7%不想再生

人口規劃當中一大部份是生育率，調查當中多達55.8%受訪者沒有小朋友，未有小朋友的受訪者，63.7%表示沒有計劃生小朋友，至於有小朋友的受訪者，亦有83.7%表示沒有計劃再生一個。

被問到沒有計劃生育的原因，居住空間不足佔最多，其次是為人父母育兒責任沉重。而被問到甚麼措施可提高生育意願，最多人選的是優化教育制度及改善學習環境，其次是生育、育兒期間提供經濟支援。

梁毓偉要求政府推出積極有為的鼓勵生育措施，包括推行生育津貼等經濟支援、在社區加強育兒及托兒服務、加大家庭友善措施的力度、優化輔助生育服務等。

容海恩則表示，《倡議書》提出將積極老齡化（Active Ageing）作為整體安老策略來推動，並且於個人、社區、城市三個層面，透過保持健康、提升參與和加強保障等方面，提升長者的生活質素。