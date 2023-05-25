僅21%受訪者滿意公務員薪酬調查結果　工會促加薪5%

薪酬趨勢調查委員會早前公布2023/24年度薪酬趨勢調查結果，扣除遞增薪額開支比率後之薪酬趨勢淨指標，為高層公務員薪酬調整2.87%、中層4.65%、低層4.5%。政府人員協會主席馬志成稱，劃一加薪5%較為適合，但4.65%的增幅亦是可接受水平。



被問及為何要將高、中、低層公務員調薪幅度看齊，馬志成稱去年高層加薪較調查結果為低，士氣打擊較大，同時去年亦是劃一調整薪金幅度。



約95%受訪者期望加薪不少於4.5%

協會於5月17日至21日進行問卷調查，收回3,030份問卷。工會副主席張凱榮稱，僅21%受訪者表示滿意，46%表示尚可，31%表示不滿。調查中約30%受訪者期望扣除遞增薪點後，加薪幅度不低於4.5%，約35%期望高於5%，約31%期望加薪6%以上，三者總共約佔96%。

工會指出，本港經濟在2023年首季有明顯改善，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值升5.3%，加上政府財政狀況相對穩健，認為調薪都不會對財政構成重大壓力。

薪酬趨勢調查委員會早前公布2023/24年度薪酬趨勢調查結果，政府人員協會主席馬志成稱，劃一加薪5%較為適合，但4.65%的增幅亦是可接受水平。（馮子健攝）

去年加薪追不上通脹 加薪有助挽留人才

工聯會勞工界立法會議員梁子穎指過去3年薪酬調整經歷兩年凍薪，而去年加薪2.5%亦未能追到通脹，影響市民的生活質素及消費能力。他表示部份企業有雙糧，較易吸引公務員投入私人市場，又指持續缺乏人手會影響公共服務質素。

工會副主席黃家聲表示，政府近年凍結公務員編制，對部門人手造成壓力，加上離職問題顯著，促政府提出有競爭力的薪金加幅留住人才。工會權益主任陳子健稱，公務員都是市民，亦有生活壓力。