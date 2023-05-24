薪酬趨勢調查獲工會確認　將交政府決定公務員薪酬加幅

薪酬趨勢調查委員會開會，確認今年薪酬趨勢調查結果。高、中、低級公務員的薪酬趨勢總指標分別為3.91%、5.68%及5.66%。由於公務員的調薪幅度按機制要扣減遞增薪點，今年高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標實介乎2.87%至4.65%。經確認的結果會交公務員事務局研究，之後再提交行政會議審議。



按過去慣例，低級公務員的調薪幅度通常會與中級公務員加幅看齊，即低級務員的調薪幅度有望上調至4.65%。據悉，政府初步傾向按薪酬趨勢調查結果調整公務員薪金，但未有最終定案。



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薪酬趨勢調查委員會主席李律仁指，今年薪酬趨勢調查是按議定的調查方法，專業而客觀進行。委員會會向政府提交報告書考慮。他說，按既定做法，行政長官會同行政會議在考慮調查所得的薪酬趨勢指標和其他相關因素後，決定今年度公務員薪酬調整幅度。

而薪酬趨勢調查結果並非公務員調薪的唯一考慮因素，亦包括經濟狀况、政府財政、生活費用、公務員職方訴求、公務員士氣等 。

工會期望考慮士氣等因素調薪

有份與確認調查結果的高級公務員協會主席彭禮輝表示，協會對淨指標沒有異議，但認為近年公務員士氣不佳，而政府考慮的六大因素中，公務員士氣也是其中一項，希望政府考慮其他因素合理加薪。

彭認為，政府在現有財政環境下，有能力合理處理公務員薪酬調整。他指現有薪酬調整機制，一直沿用至今，是合理方法，看不到需要修改。

華員會秘書長蔡冠龍表示，公務員加薪向來考慮一籃子因素，並不止於六大因素，還包括應對特殊情況，如社會重大危機等因素，過往也出現過加薪時考慮補足之前因經濟環境差而凍薪的不足之數，他期望政府作決定時，一併考慮所有因素。