英國《香港半年報告》促廢除港區國安法　港府強烈不滿斥惡意詆毀

香港特區政府5月25日強烈反駁英國發表的《香港半年報告：2022年7月至12月》中，對「一國兩制」成功實踐下的香港的惡意詆毀和政治攻擊，並表示強烈不滿和堅決反對。香港是中華人民共和國不可分離的部份，再次強烈敦促英國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



特區政府發言人強調，經完善的選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。任何背景人士，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉。新選舉制度設立立法會選舉委員會界別，能達致突破利益局限性、地區局限性的目標，擴大香港社會均衡有序的政治參與，從而提高特區的治理效能。

發言人又稱，國家安全屬於中央事權，每個國家都有責任和權利維護其國家安全，而英國亦有大量國家安全法例。特區政府堅決反對英國通過所謂報告一再惡意詆毀《香港國安法》，肆意干預香港依法施政、破壞香港法治，並強烈不滿對《香港國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞。

政府必須強調，制定《香港國安法》是為了讓香港居民重新享有於2019年6月至2020年年初的黑暴期間不能享有的權利和自由。《香港國安法》確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。 這是於香港生活的人和於香港經營的商戶的親身經歷，無可爭議。

就英國所謂報告對特區政府執法行動再次的毫無理據抹黑，特區政府嚴正重申，香港執法部門在《香港國安法》以至任何本地法律下，一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士、機構或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

發言人又稱，香港是法治社會。《基本法》保障香港居民在香港法律面前一律平等，律政司在《基本法》的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉。至於刑事罪行的被告人，在《基本法》和《香港人權法案》的保障下，均會由享有獨立審判權的司法機關進行公平審訊。

特區政府發言人重申，香港居民享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由。 「自《香港國安法》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然。一如既往，傳媒可行使監督特區政府工作的權利；只要不違法，傳媒評論和批評政府施政，不但自由無受到限制，而且正在慣常發生。」