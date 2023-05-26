國泰風波｜陳國基借佛誕籲兩地居民包容共處：都是黃皮膚中國人

今日（26日）是佛誕，政務司司長陳國基下午出席佛教團體吉祥法會後，在社交平台發文指，近來社會發生「一些事件」，引起了香港和內地同胞的矛盾，令其感到非常痛心。他又指，不論是香港人還是內地人，都是黃皮膚的中國人，「中國人血濃於水，應該團結一致，社會和諧、共同進步，才能真正實踐國家的發展大局。」



他雖未有指明「一些事件」是指何事，但推斷是國泰空姐涉歧視不諳英語內地乘客事件。



陳國基：面對西方國家打壓中國，不能自亂陣腳

陳國基在社交平台表示，近來社會發生一些事件，引起了香港和內地同胞的矛盾，令其感到非常痛心。他續指，「不論是香港人還是內地人，大家都是黃皮膚的中國人」，而中國人血濃於水，應該團結一致，社會和諧、共同進步，才能真正實踐國家的發展大局。

他亦提到，近年西方國家肆意藉着不同政治議題大力打壓中國，故絕不能因而自亂陣腳，讓別人有機可乘，「只有我們中國人團結起來，國家才會繼續強大。」他希望，趁今日是佛誕，不論是否信徒都可參考佛教的教義，體會佛教所強調「眾生皆平等」的精神，尊重包容、和諧共處、團結一致，「才是國家之福、香港之福。」

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