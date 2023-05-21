共創明Teen｜擬增設校友會   陳國基：有大企業答應優先聘請學員

政府去年推出「共創明『Teen』計劃」，協助貧困的初中生，今日（21日）國泰航空舉行「空中之旅」活動，讓參與計劃的學員及友師乘搭飛機，在香港上空翱翔，政務司司長陳國基亦有乘上國泰航班參與。



陳國基表示，計劃有助學生日後的事業發展，之後會為畢業學員開設校友會，即使他們從計劃中畢業，亦可透過校友會參與不同活動；之後又會舉辦「工作認知計劃」，讓學員到一些大企業體驗工作。他又透露，有大企業答應，日後會優先聘用「共創明『Teen』計劃」畢業生。



國泰航空舉行「空中之旅」活動，讓參與計劃的學員及友師乘搭飛機，在香港上空翱翔。(黃偉倫攝)

國泰今早舉行「空中之旅」，讓參與計劃的學員及友師乘上飛機，在香港上空翱翔約90分鐘，一共有約170人參與。陳國基亦有一同乘坐飛機，除了向學員派發紀念品，亦透過飛機廣播系統說話，祝願學員如航班般「展翅高飛，向夢想進發」。

陳國基：基層學生坐飛機有助增加自信

陳國基表示，計劃希望協助基層學生，不要受家庭因素限制發展。他續指，有不少基層學生欠缺自信，認為在增廣見聞後，例如乘坐飛機，都有助增加自信。他又「自爆」，20多歲才首次乘坐飛機，比學員更遲乘坐。

陳國基於飛機上派發紀念品，並與參與者合照。（黃偉倫攝）

學員可到企業體驗工作約一周

計劃為期一年，陳國基表示，初步計劃開設校友會，只要學員完成一年計劃，便會自動成為會員。他續指，校友會會定期舉辦講座、參觀活動，並計劃舉辦「工作認知計劃」，讓學員到企業體驗工作，可能為期七至十日，以認識上班生活。

陳國基又透露，有大企業答應，當學員畢業後，又到達工作年齡，會優先考慮聘用。不過他未透過企業名稱。

早前有20多名學員退出計劃，又有家長投訴指，計劃實際用途不大，學員與友師甚少聯絡。陳國基表示，仍有約2,700名學員參與計劃，只有少數學員因不同原因退出。他續指，希望學員與友師更多聯絡，雖然未必經常見面，但只要有電話聯絡亦可。

廿多學員退出計劃 有部份人參與九次活動

他又強調，計劃下有指定活動，要求學員與友師一同參與；另有一些自願性活動，據其了解，部份人已參與了九次。他又指，與初次見面相比，發覺部份學員已有成長，例如更加主動、健談，更有人主動索取其卡片，希望以電郵與陳國基聯絡，以分享學習進度。

▼2022年10月29日 「共創明teen」計劃啟動禮及迎新日▼

