陳國基到訪支持區議會改革街站：確保當選區議員為賢能之士

政府周二（2日）公佈區議會議席重新分配的方案，支持「特區政府完善地區治理建議方案」街站隨即開設，爭取市民簽名。政務司司長陳國基今日(6日)聯同立法會主席梁君彥、何俊賢等議員到銅鑼灣一個街站支持，並再次重申要確保所有參選人、當選人均屬於真正服務地區、幫助市民的賢能之士。



陳國基在其Facebook發文指，在與立法會足球友誼賽完結後，聯同立法會主席梁君彥等議員到銅鑼灣，支持由愛國愛港組織發起的支持「特區政府完善地區治理建議方案」街站。

陳國基提到，就選舉來說，不論是間選還是直選，關鍵不在於方法本身，而是要確保所有參選人、當選人均屬於真正服務地區、幫助市民的賢能之士。他指讓愛國愛港且有志服務地區的人士投身區議會，真正在地區為市民做實事、謀福祉，是我們重塑區議會方案的關鍵。

陳國基又表示，第六屆區議會由選舉開始便輕易被別有用心的人士利用，通過現行的相對單一、簡單的選舉方法進據多區區議會，令議會淪為政治炒作、撕裂香港的平台，民不聊生。他深信今次重塑區議會方案，將確保當選者真正了解地區事務，更能照顧地區的整體利益，貫徹區議會作為「非政權性區域諮詢及服務組織」的根本定位。

▼5月2日 政府公布重組區議會方案▼



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