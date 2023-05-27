區議會改革｜麥美娟指增多元性　反駁英國報告：不應打倒昨日的我

政府公布區議會改革方案，直選議席數目大幅減少。民政及青年事務局局長麥美娟今日(27日)表示，完善地區治理方案增加從更多渠道產生的區議員，她強調並非重塑區議會，而是提升地區效能，同時歡迎不同年齡、背景人士加入，增加區議會組合多元性，並收集年輕人聲音。



對於英國外交部向英國國會提交新一期香港半年報告，關注香港區議會大幅減少直選議席，麥美娟反駁指很多外國國家或政客，當內部工作做不好時就喜歡轉移視線，說三道四抹黑，她形容英國沒質格談香港區議會制度：「可能佢哋（英國）忘記了，其實我都是港英時期佢哋委任，所以佢哋應該支持委任制，不應再打倒昨日的我。」



麥美娟籲英國應做好份內事：好多外國國家內部工作做不好就轉移視線

麥美娟今日出席工聯會立法會議員陳穎欣及勞聯立法會議員林振昇聯合辦事日開幕儀式後，被問到英國外交部日前向國會提交新一期《香港半年報告》，促請廢除國安法。麥美娟強調，港區國安法對維護本港及國家安全非常重要，香港有責任及義務維護國家安全，籲英國應做好份內事：「我哋見到好多外國國家或政客，當佢哋國家內部工作做不好時，通常就喜歡轉移視線，指向我哋國家，大家看到佢哋自己內部也有很多問題，其實不好再靠轉移視線，不如自己先做好自己的工作。」

見到好多外國國家或政客，當佢哋國家內部工作做不好時，通常就喜歡轉移視線，指向我哋國家，大家看到佢哋自己內部也有很多問題，其實不好再靠轉移視線，不如自己先做好自己的工作。 民政及青年事務局局長麥美娟

麥美娟稱英國沒資格批評香港區議會制度

對於報告關注香港區議會大幅減少直選議席，麥美娟指英國沒資格批評本港區議會制度，因港英政府首次引入區議會時區議會名為「District Board」，而不是「District Council」，即是不是議會，只是諮詢組織：「我認為英國更沒有資格去講，可能佢哋忘記咗，其實我都係港英時期獲委任（議員），所以佢哋應該是支持委任制，他們不應再打倒昨日的我。」

我認為英國更沒有資格去講（區議會制度），可能佢哋忘記咗，其實我都係港英時期獲委任（議員），所以佢哋應該是支持委任制，他們不應再打倒昨日的我。 民政及青年事務局局長麥美娟

民政及青年事務局局長麥美娟（左六）、政制及內地事務局長曾國衞（左五）5月27日出席工聯會立法會議員陳穎欣（左三）及勞聯立法會議員林振昇（左七）聯合辦事日開幕儀式。（李宇婷攝）

對於如何找合適的人服務市民，麥美娟表示重塑區議會建議方案中提供多個渠道產生區議員，包括委任區議員等，委任時會考慮申請者是否愛國愛港人士和熟悉社區的程度等，又提到希望區議會的組合更多元，以助蒐集意見。

冀月內提交完善地區治理方案相關法例修訂予立法會首讀

麥美娟表示，正撰寫完善地區治理方案法例內容，希望可以在月內提交立法會首讀，期望在立法會休會前通過有關法律修訂，在年底舉行區議會選舉。她續指，選舉籌備工作從來不容易，但選舉事務處和政制及內地事務局同事會密鑼緊鼓地進行籌備工作，包括物色票站等，加上地區專員的協助，相信能克服困難，讓選舉有序地進行。

民政事務專員任期不一定要與區議員一致

對於日後區議會主席將由地區民政事務專員兼任，專員任期是否要與區議會看齊，麥美娟表示公務員每次有職位調動都有詳細交接，不少地區項目亦跨越數位專員，因此專員任期不一定要與區議員一致。

麥美娟致辭時形容陳穎欣及林振昇兩位議員「雙聯璧合」，為地區街坊特别打工仔女謀褔𧘲。她憶述以前在辦事處附近一間中學讀書，曾經是區內青年大使，大學畢業透過委任成為委任區議員，得力於委任制才參與區議會工作，而完善地區治理方案其中一個好處是提供多個渠道產生區議員，讓年青又熟悉社區的青年加入地區工作，有利於社區建設。

▼5月2日 政府公布重組區議會方案▼

